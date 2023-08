Attivista non-binario lancia tamponi con sangue mestruale sui bimbi/ Choc famiglie LGBTQ, Pride Uk lo difende

Lo scorso 29 luglio 2023 si è tenuto a Norwich, in Gran Bretagna, il consueto evento rivolto al mondo Lgbtq+. Le celebrazioni si sono tenute principalmente sui Chapelfield Gardens, attirando persone appartenenti a qualsiasi orientamento sessuale e anche famiglie con bambini. Il primo evento si è svolto nel 2009 e si è tenuto ogni luglio fino a quando non è stato cancellato dalla pandemia, tornando nel 2022. Fin da subito, quest’anno, era stato annunciato come “una fantastica marcia piena di assolutamente tutti” nonché un’occasione “vibrante e colorata”. Nessuno dei presenti però si aspettava che il Norwich Pride potesse culminare con un gesto forse troppo provocatorio, come il lancio di tamponi impregnati di sangue mestruale.

Governo UK contro i bagni per trans/ "Non rispettano la privacy e la dignità delle donne"

La parata ha marciato per tutta la città, con la presenza di 5 palchi allestiti in 5 zone diverse della cittadina inglese. Nel bel mezzo della manifestazione ad un certo punto molti dei bambini presenti, come riporta il Daily Mail, sono stati inondati di sangue mestruale da un ‘alieno’ non binario, lui stesso cosparso di sangue mentre fingeva di avere in quel momento le mestruazioni. Un atto controverso che non è piaciuto a diversi partrcipanti al Pride e nemmeno all’opinione pubblica.

Fusione nucleare, Usa stanno vincendo corsa per energia pulita/ In Uk "Investono 5 miliardi, noi 220 milioni"

MAYA: “ ATTO INAPPROPRIATO DURANTE UN EVENTO FAMILIARE”

I filmati del Norwich Pride hanno ripreso bambini che si allontanavano in fretta mentre venivano lanciati tamponi con sangue mestruale mentre veniva intonata una versione di ‘Just A Girl’ dei No Doubt. Un atto, questo, che era stato annunciato come ‘molto politico’, lasciando però sconcertati i presenti. Il gesto ha fatto il giro del web suscitando critiche per la sua natura grafica e l’inidoneità per il suo pubblico presente.

Maya Forstater, attivista e fondatrice del gruppo di campagna Sex Matter, ha detto che la performance al Pride Uk è stata completamente inappropriata. “La pubertà è abbastanza spaventosa, come lo è per i bambini, senza qualcuno in piedi di fronte a loro trasformandolo in uno spettacolo horror scintillante. È completamente inappropriato in un evento familiare come questo. È quasi come se le persone stessero cercando di spingere i confini di ciò che è accettabile e appropriato tutto il tempo. Penso che questo sia qualcosa di bizzarro e spaventoso che non dovrebbe essere messo di fronte ai bambini. Il consiglio ha una responsabilità per ciò che viene messo in pubblico. Se lo hanno sostenuto prima dell’evento, quel sostegno del consiglio dà alle persone che pensano di partecipare un’aspettativa di standard e sicurezza.” Il consiglio comunale, dal canto suo, dopo il gesto, ha cancellato ogni traccia del suo sostegno dal suo sito.

Bimba ha i pidocchi, ma mamma non la cura perché vegana/ “Non uccido esseri viventi”

GLI AMMINISTRATORI DEL NORWICH PRIDE A DIFESA DELL’ALIENO NON BINARIO

Dopo il clamore suscitato gli amministratori del Norwich Pride sono intervenuti a difesa dell’artista, l’alieno non binario, autore del gesto inconsueto. E sul loro sito hanno pubblicato un comunicato per difendere il mondo Lgbtq+ e al tempo stesso per smorzare gli animi: “Cercheremo sempre di trovare un equilibrio tra l’essere spudoratamente queer e uno spazio aperto per i nostri artisti e la creazione di uno spettacolo che possa essere visto e apprezzato da persone di tutte le età. Siamo grati a tutti coloro che si sono esibiti nel fine settimana per essere stati loro stessi autentici e talentuosi. Il Norwich Pride condanna le molestie nei confronti di qualsiasi artista durante o dopo il nostro evento.”

Gli stessi hanno anche aggiunto: “Come sempre, accogliamo con favore qualsiasi feedback da parte delle persone che hanno partecipato all’evento in buona fede e ne terremo conto prima di qualsiasi futura decisione di programmazione.” L’artista che si era esibito sul palco lanciando tamponi nel frattempo ha subìto sui social attacchi piuttosto pesanti, senza giustificare comunque il suo gesto ai media che lo hanno raggiunto per rivolgergli alcune domande.











© RIPRODUZIONE RISERVATA