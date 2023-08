Auguri buon ferragosto 2023/ Frasi: “Non contano i fuochi d’artificio ma il fatto di esserci”

E’ giovedì 10 agosto 2023, ci avviciniamo lentamente al giorno di ferragosto 2023 (il prossimo 15, di martedì), e giornata in cui faremo gli auguri ai nostri cari, amici e conoscenti. Da qualche giorno stiamo raccogliendo per voi alcune delle migliori frasi d’auguri in vista proprio di questa giornata speciale, a cominciare da queste parole prese da Notte di ferragosto del grande Gianni Morandi: “Notte di ferragosto calda la spiaggia e caldo il mare freddo questo mio cuore, senza te”, parole perfette per un post ad effetto sui social, a cominciare da Twitter e Instagram, magari a corredo di uno scatto suggestivo.

Auguri notte di San Lorenzo 2023/ Le frasi: “Se guardi il cielo è perchè credi in qualcosa”

Proseguiamo con la scrittirce Banana Yoshimoto: “La cosa importante non erano i fuochi d’artificio, ma il fatto di essere lì, quella sera in quel posto, a guardare il cielo noi due insieme nello stesso momento, ascoltare sottobraccio il boato dei fuochi, con lo sguardo rivolto nella stessa direzione di tutti coloro che si trovavano lì”. Fra le tante frasi d’auguri di buon ferragosto 2023 anche un pensiero più classico come: “Non servono grandi cose per fare grande un giorno: questo è il mio piccolo messaggio d’auguri per te, buon Ferragosto!”. Un pensiero a tema culinario: “Ogni Ferragosto la dieta rischia di naufragare miseramente, ma se un chilo di troppo è messo su in compagnia allora è un chilo di leggerezza. Ti aspetto per una scorpacciata!”.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Ecuador: ucciso Fernando Villavicencio candidato presidenziali

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023: “UN UOMO DICE UN SACCO DI COSE…”

Proseguiamo con: “Le cose belle della vita non si guardano con gli occhi ma si sentono con il cuore, ed è dal profondo del mio cuore che ti auguro un Ferragosto pieno di serenità, risate e magia”.

Patricia Briggs ha invece rilasciato un giorno una massima sull’estate che si calza a pennello con il ferragosto: “Un uomo dice un sacco di cose in estate che hanno nessun significato in inverno”. Chiudiamo con questa citazione direttamente dal film L’estate addosso: “Ci sono estati che ci porteremo addosso per sempre, estati che ricorderemo, estati che sogneremo di vivere ancora”.

Fernando Villavicencio, ucciso il candidato a presidenza Ecuador/ Video choc, assassinato durante comizio

© RIPRODUZIONE RISERVATA