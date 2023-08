Auguri buon ferragosto 2023/ Frasi: “Tra una fetta d’anguria e un fuoco d’artificio”

Prosegue il nostro viaggio alla ricerca delle migliori frasi d’auguri per un buon ferragosto 2023, giornata di festa che ricordiamo, scatterà il prossimo 15 agosto, fra meno di una settimana. Spulciando il web abbiamo trovato dei pensieri a tema decisamente interessanti, a cominciare da queste parole che racchiudono un pizzico di malinconia: “Ferragosto è un giorno particolare, tutti sono contenti e si festeggia, ma io penso solo che le ferie stanno per finire!”. Proseguiamo con un’altra frase tipica di ferragosto: “Tra una fetta di anguria e un fuoco di artificio spero che tu ti possa godere questa giornata!”.

E ancora: “Ti auguro una splendida grigliata e tantissime risate con i tuoi familiari per questo Ferragosto che saremo lontani. Divertiti amico mio!”. Fra le tante frasi d’auguri per un buon ferragosto 2023 anche queste splendide parole a firma del maestro dei racconti per ragazzi, Gianni Rodari: “Conosco un bambino così povero che non ha mai veduto il mare: a Ferragosto lo vado a prendere in treno a Ostia lo voglio portare. “Ecco, guarda, gli dirò questo è il mare, pigliane un po’!” Col suo secchiello, fra tanta gente, potrà rubarne poco o niente: ma con gli occhi che sbarrerà il mare intero si prenderà”.

AUGURI BUON FERRAGOSTO 2023, LE FRASI: “BASTA AVERE UN PANINO…”

Continuiamo con un’altra frase perfetta da utilizzare come post social ad effetto magari su Facebook, Instagram o Twitter: “A Ferragosto basta avere un panino, la vista del mare davanti a sé, degli amici con cui festeggiare e tutto sembra perfetto”. E ancora: “Oggi sole e relax, spero che anche tu ti possa godere questa giornata lontano dal lavoro e dallo stress. Auguri per le feriae augustae”.

Spazio anche a: “Buon Ferragosto da tutti noi, spero che anche tu e la tua famiglia possiate passare una bella giornata e divertivi!”. Chiudiamo questo focus sulle migliori frasi d’auguri per un buon ferragosto 2023 con: “Ti auguro di grigliare come se fosse Natale, bere come fosse Capodanno e essere felice come una Pasqua”.

