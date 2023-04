AUGURI BUON GIOVEDÌ SANTO DI PASQUA 2023/ Frasi divertenti: “Che rottura di uova”

Nuovo ricco aggiornamento di frasi d’auguri per una buona Pasqua e un buon Giovedì Santo e cominciamo subito con alcune citazioni divertenti a tema, come quella a firma Amelie Nothomb: “Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa”. Spazio a Rudy Zerbi, coach di Amici e storico giudice di Tu Si Que Vales: “Halloween è come Pasqua, solo che i morti resuscitano senza tante storie”. Per Azael, invece: “La vita è come una sorpresa dell’uovo di Pasqua: ti aspetti una serie di meraviglie e ti arrivano solo portachiavi”.

Fra le frasi d’auguri per una buona Pasqua e un buon Giovedì Santo 2023 più divertenti anche Giobbe Covatta: “C’era una volta un gallo che a Pasqua vide le uova tutte colorate. Allora andò dal pavone e lo ammazzò”, mentre Andrea Pinketts un giorno disse: “Pasqua è una grandissima rottura di uova”. Concludiamo questo spazio con: “Spero che le uniche cose che vengano rotte oggi siano le uova di Pasqua”, ma anche: “Ma la colomba è maschile o femminile? Maschile si chiama Pasquale… “. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

AUGURI BUON GIOVEDI SANTO DI PASQUA 2023, LE FRASI PER AMICI E PARENTI

Auguri buon Giovedì Santo 2023: da Facebook a Instagram, alcuni pensieri per Pasqua

Auguri buon Giovedì Santo 2023! Un giorno speciale, legato alla Domenica di Pasqua e nel quale si ricorda l’istituzione dell’Eucaristia e del ministero ordinato, come pure la consegna ai discepoli del comandamento dell’amore. I social network saranno ovviamente inondati di messaggi di auguri di buona Pasqua 2023: da Facebook a Instagram, passando per Twitter e Whatsapp, ogni app sarà buona per poter mandare un pensiero ad amici e parenti.

Per fare gli auguri di Buon Giovedi Santo di Pasqua 2023 vi segnaliamo l’appello di Papa Francesco: “Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di aprirci e ricevere il suo dono di speranza. Apriamoci alla speranza e mettiamoci in cammino; la memoria delle sue opere e delle sue parole sia luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine“.

Pasqua 2023, le frasi per Buon Giovedì Santo 2023

Per quanto riguarda le poesie, per fare gli auguri di Buon Giovedì Santo 2023 vi proponiamo una composizione di Gianni Rodari: “Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: ‘Vado, mi metto in viaggio e porto a tutti un grande messaggio’. E volteggiando di qua e di là attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: ‘Viva la pace, abbasso la guerra’”.

Passiamo adesso a un aforisma di Francois Mauriac: “Tutto il Giovedì Santo, tutta questa lunga giornata di primavera non basterebbe ad esaurire una meditazione ardente di gioia. Ma la Mensa è finita e bisogna entrare nelle tenebre del Giardino; impossibile sostare ancora un solo minuto”. In alternativa, sempre dello scrittore francese: “La sera del Giovedì Santo l’apostolo prediletto aveva posato il capo sul petto di Cristo; dopo il Giovedì Santo è il Cristo che riposa nel petto dei suoi amici e non una volta sola, ma ogni mattina, se il loro cuore è puro”.











