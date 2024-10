Ci sono ormai solamente 6 giorni di distanza dagli auguri di buon Halloween 2024 ed è arrivato ormai il momento di entrare nella fase più concitata della nostra sempre eterne ‘caccia’ alle più simpatiche o iconiche frasi tra trasformare in messaggi da rivolgere a tutti i nostri amici e parenti; con la buonissima notizia che fortunatamente i social e il web in generale sono pienissimi di spunti più o meno originali tra i quali ci sarà veramente l’imbarazzo della scelta in vista di un Halloween 2024 pienissimo di pensierini originali!

Immagini di auguri di buon Halloween 2024/ Le foto a tema: “Spendere soldi in decorazioni...”

Prima di entrare nel vivo della caccia degli auguri di buon Halloween 2024 – però – vogliamo lasciarvi con un paio di spunti musicali che potere sfruttare sui social per ricondividere le frasi che a brevissimo vedremo assieme rendendole (in qualche modo) un pochino più spaventose: come non pensare – per esempio – alle famosissime colonne sonore di film come Profondo Rosso e Halloween (firmate rispettivamente dai nostrani Goblin e da John Carpenter), ma anche a quella del cartone animato ‘Nightmare Before Christmas‘ interpretata da Marilyn Manson e riadattata con le voci dei protagonisti della pellicola di Tim Burton.

Auguri di buon Halloween 2024/ Frasi divertenti: “Le maschere del 31 ottobre fanno paura agli spiriti”

FRASI E CITAZIONI PER I MESSAGGI DI AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024: DA COUPLAND A BAUDRILLARD

Ora che avete nelle orecchie l’accattivante motivetto fischiettato da Jack Skellington possiamo passare alla parte centrale di questo articolo suggerendovi immediatamente alcune ottime frasi per gli auguri di Halloween 2024 partendo dalla ironica (ma anche per certi versi quasi filosofica) “ai mostri umani mascherati preferisco i veri mostri senza maschera e passerò la festa insieme a quello che abita sotto il mio letto” firmata dall’aforista Lucrezia Beha che – peraltro – ben si accompagnata al pensiero “se gli esseri umani avessero veramente coraggio, indosserebbero i loro costumi tutti i giorni dell’anno, non solo ad Halloween” dello scrittore canadese Douglas Coupland.

Auguri di buon Halloween 2024/ Le frasi più divertenti: “Il 31 ottobre puoi vestirti come vuoi...”

Passiamo poi ad un paio di spunti divertenti di auguri di buon Halloween 2024 che potrebbero essere “chissà perché Halloween dura solo un giorno ma le zucche vuote vanno in giro per tutto l’anno“, oppure “finalmente oggi è la tua festa e potrai mostrate a tutti il tuo vero volto, auguri“; per chiudere – infine – con le parole di Jean Baudrillard: “Non c’è niente di più divertente di Halloween, una festa sarcastica che riflette alla domanda infernale di vendetta da parte dei bambini sul mondo degli adulti“.