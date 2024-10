Halloween 2024 che ci porterà a fare gli auguri a tutti i nostri amici e parenti poco prima di indossare maschere e costumi per accompagnare i più piccoli in casa nel tradizionale giro del vicinato bussando alle porte al famosissimo grido “dolcetto o scherzetto?”: proprio da questa famosissima frase vogliamo partire per questa nostra nuova carrellata di spunti sulle frasi di auguri buon Halloween 2024, ovviamente da completare a vostro piacere magari con un rimando a qualcosa di personale tra voi e il destinatario, oppure con una generica frase di augurio che – comunque – non guasta mai!

Oltre a quella, per i vostri originalissimi auguri buon Halloween 2024 potreste anche attingere alla foltissima collezione di poesie, pometti e filastrocche; come ad esempio: “Malocchio e gatti neri, malefici misteri/ il grido di un bambino bruciato nel camino/nell’occhio di una strega, il diavolo s’annega/e spunta fuori l’ombra: l’ombra della strega!/La vigilia d’Ognissanti han paura tutti quanti:/è la notte delle streghe!“, oppure: “Un istante/ raggelante,/ un secondo/ tremobondo,/ un minuto/ tutto muto,/ un respiro/ trattenuto,/ una notte/ scura scura../ Tanto dura/ la paura“.

Similmente, tra le tante frasi possibili per gli auguri buon Halloween 2024 – dopo esserci dedicati nei giorni scorsi soprattutto alle citazioni letterarie e cinematografiche, qui e qui trovate alcuni esempi – oggi abbiamo scandagliato i social in cerca degli spunti originali offerti dalle varie community, come ad esempio: “Nella serata di Halloween i bambini vestiti da mostriciattoli verranno a chiedervi i dolcetti.. Il mio consiglio è: fatevi trovate vestiti da broccoli giganti, e poi inseguiteli per la strada gridando ‘Venite qui, dovete mangiare le verdureeee’“.

Oppure – ma questa è tecnicamente una citazione al golfista Larry Ziegler – “sono così fortunato che, se fossi nel commercio delle zucche, abolirebbero Halloween”; seguita dall’altrettanto ironica – e nuovamente anonima -: “Ho appena chiesto a mio marito se si ricorda che giorno è oggi: nulla fa spaventare di più un uomo. Tanti auguri di buon Halloween“; lasciandovi infine con: “Alla radio hanno detto che c’è stato un avvistamento di un lupo mannaro in città e c’è l’ordine di catturarlo vivo o morto. Sono preoccupatissima per te, corri a depilarti così perdono le tue tracce“.