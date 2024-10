Tanti auguri buon Halloween 2024! Ok, forse siamo un po’ in anticipo, visto che mancano esattamente 18 giorni alla grande festa, ma in ogni caso siamo già in atmosfera da 31 ottobre, quella che per tutti è la notte più spaventosa della storia. Numerose leggende sono associate all’ultimo giorno del mese e cose strane accadono nel corso del passaggio fra ottobre e novembre, ma ovviamente questa è la versione di storie dell’orrore e di film di paura. Nella vita reale fortunatamente nulla di tutto ciò accade e per Halloween ci limitiamo a divertirci a qualche festa in maschera, magari ad addobbare la casa con qualche zucca e ragnatela (con tanto di ragni finiti), e soprattutto a mandare qualche frase di auguri di buon Halloween 2024.

Se anche voi siete come noi e non siete mai sazi di pensieri speciali per questa festa allora siete nel posto giusto visto che anche per oggi abbiamo deciso di raccogliere alcuni dei pensieri più simpatici e divertenti che abbiamo scovato in rete, come ad esempio queste parole prese direttamente da X.com, quello che un tempo era semplicemente Twitter. Sono da dedicare a qualche ironico e occhio a chi invece ha l’offesa facile visto che di fatto stiamo dando del mostro ad una persona.

AUGURI BUON HALLOWEEN 2024: “QUESTA E’ LA TUA SERATA”

Storicamente infatti Halloween è la festa dei mostri di conseguenza “questa è la tua serata!”, possiamo dire a qualche nostro conoscente. Sulla falsa riga un finto scambio di battute immaginare, a cominciare da un uomo che vede una donna e si spaventa, dicendole che fa davvero paura e da cosa si sia vestita: peccato che lei risponda che “non festeggia Halloween”.

Bhe, era davvero brutta allora. Un post tipico da pubblicare ad Halloween ma anche una simpatica frase d’auguri magari con una immagine a tema, è una classica citazione del periodo presa direttamente da Charlie Brown, che in un episodio a tema 31 ottobre disse di essere andato di casa in casa a fare dolcetto e scherzetto, ma di aver ricevuto in cambio solamente “un sacco di pieno di sassi”. Ma chi è stato così ingrato?

AUGURI BUON HALLOWEEN 2024, LE CITAZIONI DI COLBERT E DEGENERES

Simpatica anche la citazione di Stephen Colbert, che per Halloween doveva decidere se travestirsi da Batman oppure scegliere il vestito di Spiderman, poi però si è ricordato di essere un adulto.. “e alla fine ho scelto Batman”.

C’è chi già pensa alla festa successiva ad Halloween, come ad esempio Ellen DeGeneres, secondo cui il 31 ottobre è fastidioso quanto i canti di Natale: una frase d’auguri che magari potrete utilizzare dal primo novembre, il giorno appunto successivo alla festa di Halloween 2024. Diciamo che anche per oggi vi abbiamo proposto la nostra raccolta di frasi d’auguri un po’ originali su Halloween, ora tocca a voi mandarle ai vostri cari via WhatsApp o come accennato nel pezzo, pubblicarle sui vostri social: buon lavoro.