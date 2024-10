Si avvicina inesorabile il 31 ottobre 2024, giorno in cui come da copione si festeggerà Halloween. Per l’ultima notte del mese saranno molti coloro che si maschereranno e che parteciperanno a qualche festa in maschera, soprattutto i più giovani, mentre i più piccoli saranno soliti andare di casa in casa chiedendo “dolcetto o scherzetto”, e anche loro mascherandosi con i costumi a tema fra zucche, zombie, scheletri e mostri di ogni tipo.

LETTERA/ "Zucche vuote in un bar o vittime di Gaza, noi poveri cristi bisognosi di perdono"

Per Halloween la tradizione degli ultimi anni vuole anche una visita al campo delle zucche, evento sempre riservato ai più piccoli, per passare una giornata divertente fra appunto mille zucche che è il simbolo indiscusso di questa festa, senza dubbio una delle più sentite degli ultimi anni. Cosa dire poi delle immancabili frasi d’auguri per Halloween 2024, che ovviamente scattano a partire dalle prime ore del 31 ottobre, con il classico buongiorno su WhatsApp.

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2023/ Tante foto e gif con protagonista Jack-o'-lantern

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, DAL CLASSICO “BUON HALLOWEEN” A…

Si parte presto quindi, magari prendendo qualche interessante citazione oppure, per i più sfaticati, un semplice “Buon Halloween 2024”, unito a qualche immagine “spaventosa”. Il web è pieno zeppo di frasi ad hoc come ad esempio le parole di Cowboy Bepop secondo cui il 31 ottobre sarebbe il giorno in cui un’anima del purgatorio può trovare finalmente la redenzione ed essere liberata: deve semplicemente pregare a sufficienza.

Sarà davvero così? Difficile crederci, mentre un’altra classica è quella che per riuscire a capire davvero bene i vivi, è fondamentale frequentare i morti. Parole che possiamo ritrovare spesso e volentieri anche sui post delle nostre pagine social, a cominciare da Facebook ma anche Instagram o X.com, quello che fino a poco tempo fa si chiamava Twitter.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2023/ Poesie da recitare: "Scuri vampiri, occhi feroci, maghi barbuti, orride voci"

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE CITAZIONI DI DOYLE E STEPHEN KING

Fra le tante frasi d’auguri che possiamo dedicare ai nostri amici e conoscenti, anche quelle di Arthur Conan Doyle, secondo cui la paura è legata alla mente, e se non si attiva al meglio e quindi se non c’è la giusta immaginazione, non c’è nemmeno l’orrore. Del resto, una mente “piatta” non può immaginare determinate scene, e forse è meglio così.

Non può mancare fra le tante frasi d’auguri che passano in questi giorni anche quelle di uno dei grandi maestri dell’orrore come Stephen King, secondo cui il giorno di Halloween, quindi il prossimo 31 ottobre 2024, è il giorno in cui si ricorda di vivere in un posto che è un piccolo angolo di luce, mentre tutto ciò che ci circonda è l’oscurità ed è tutto ciò che non conosciamo, e che per certi versi affascina ma nel contempo inquieta: chi vuole farsi un tour nel buio? Infine, per un altro “artista delle tenebre” come William Shakespeare, quando è Halloween la notte pullula di streghe, mentre i cimiteri sbadigliano e l’inferno “alita il contagio” sul nostro mondo: una scena decisamente da brividi.