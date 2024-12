FRASI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO “ECOSOSTENIBILI”

C’è chi li fa anche in altre lingue, chi li prepara per i propri clienti e chi li pensa pure per i propri canali social: gli auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo sono ormai una tradizione consolidata e che si trasforma di anno in anno anche per via delle nuove tendenze. Basti pensare alla sfida ambientale, per la quale prendono piede anche messaggi “ecologici”, frasi e immagini per augurare buone feste, ma nel rispetto della natura, richiamando alla necessità di gesti concreti per aiutare la Terra.

Frasi e immagini auguri buon Natale 2024 e felice anno nuovo/ Alcuni punti divertenti ed ironici

La sostenibilità può ispirare le vostre scelte per le festività e pure per gli auguri, richiamando a una maggiore consapevolezza ambientale tra i vostri amici e parenti. Ad esempio, potete ricordare quanto sia importante nel prossimo anno rispettare e proteggere il pianeta, augurare un Natale verde, anche se la tradizione vuole che sia il rosso il colore di questa festa, ma anche esprimere l’auspicio che a Natale possiate regalare amore per la Terra e vivere un nuovo anno ricco di gesti green.

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Frasi per parenti, amici, clienti speciali: consigli e citazioni

“Questo Natale, illumina il mondo con il tuo amore per la Terra. Buon Natale e un Capodanno pieno di sostenibilità“, “Nella magia del Natale, ricordiamoci di rendere magico anche il nostro pianeta. Buon Natale e un Capodanno ricco di gesti ecosostenibili” e “Nel nuovo anno, possano i tuoi buoni propositi includere il bene della nostra Terra. Buon Anno!” sono alcune delle proposte che portiamo alla vostra attenzione per gli auguri Buon Natale 2024 e per auspicare un Felice anno nuovo.

FRASI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: CONSIGLI ED ESEMPI

Se volete allargare la vostra selezione con frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo con qualcosa di più tradizionale, ma comunque non banale, potete non necessariamente attingere a personaggi famosi, ma lasciarvi ispirare dal senso stesso che volete dare al vostro messaggio. Ad esempio, volete suonare la carica a qualcuno che ha vissuto dei momenti difficili? “Le cose belle capitano a chi crede. Cose ancora più belle capitano a chi è paziente. Ma le cose migliori vanno a chi non si arrende! Buon anno“.

Chi, invece, vuole rimarcare l’importanza del tempo che si trascorre con i propri cari può puntare su: “Il Natale è speciale perché ci ricorda quanto sia prezioso il tempo passato insieme“. Restando in tema riflessivo, ma forse anche con un pizzico di amarezza: “Ci vogliono un bel po’ di anni per capire che i veri addobbi dell’albero erano i sorrisi di chi c’era“.

Ci sono anche opzioni ironiche: “Che possiate sopravvivere ai pranzi infiniti della nonna, alle domande imbarazzanti degli zii e alle critiche gastronomiche dei parenti“. E pure semplici: “Che la luce splendente di questo Natale entri nella tua casa, per donarti pace, amore e tanta felicità“.

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO: SITI E APP PER CARTOLINE PERSONALIZZATE

Se non volete puntare solo sulle parole, ma volete che gli auguri Buon Natale 2024 e per il nuovo anno abbiano un forte impatto anche a livello visivo, allora ci sono immagini che possono fare al caso vostro. I più sbrigativi si limitano a una ricerca su Google, ma se volete rendere ancor più significativi e profondi i vostri messaggi, allora dovete curare di più i dettagli. Non basta avere un’azienda per pensare a immagini da inviare, potete pensare di mandare anche ad amici e aprenti delle cartoline di auguri personalizzate.

Ci sono siti come 123greetings che consentono anche di scegliere un sottofondo musicale e di aggiungere una frase, potete anche programmare la data di invio via mail e, in maniera del tutto gratuita, saprete anche quando verrà visualizzato il vostro augurio. Oltre ai siti ci sono le app, come Canva, che però offre alcuni sevizi a pagamento, ma anche quelli gratuiti vi faranno fare bella figura. In questo caso, dovrete scaricare le immagini e mandarle via mail al vostro destinatario.

