I NOSTRI CONSIGLI PER FRASI E IMMAGINI

Se trovate delle frasi che vi ispirano per condividere delle parole con amici e parenti, ciò non vuol dire che non potete unirle a delle foto, e viceversa.

Il risultato potrebbe essere una bella cartolina da inviare via WhatsApp, da condividere sui social, magari ‘taggando’ i destinatari, oppure da stampare per abbinarla a un eventuale regalo. I biglietti di auguri, in effetti, rappresentano una tradizione tale che c’è chi li conserva per portare sempre con sé il ricordo di un pensiero speciale, quindi è anche a questo che dovete pensare quando preparare gli auguri Buon Natale 2024.

Auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo/ Frasi per parenti, amici, clienti speciali: consigli e citazioni

Partiamo con un tono simpatico, quindi con una frase ironica come “Non preoccuparti per le dimensioni del tuo albero di Natale. Negli occhi dei bambini, sono alti tutti i 30 metri” di Larry Wilde. Ma potete anche scrivere un messaggio in cui chiedete di chiudere gli occhi e ricordare i momenti più belli e felici della propria vita per augurare appunto una vita ricca di gioia e serenità in occasione delle festività natalizie.

DIRETTA/ Lecce Monza (risultato finale 2-1): Giampaolo vince ancora, Nesta nei guai! (15 dicembre 2024)

IL VERO REGALO…

A proposito di consigli, per le frasi di auguri Buon Natale 2024 e Felice anno nuovo, potete consigliare ai vostri amici e parenti di farsi un regalo, cioè di perdonare chi ha fatto loro del male, per liberare il cuore da questo peso e ritrovare il sorriso. Una riflessione che si lega perfettamente alle parole di Janice Maeditere: “Natale non è tanto aprire i regali quanto aprire i nostri cuori“. Ma le festività sono anche un’occasione in cui ritrovare gli affetti, riavvicinarsi ai propri cari, allora potete citare Marjorie Holmes: “A Natale tutte le strade conducono a casa“.

Farmaco per far ricrescere i denti/ Al via la sperimentazione sull'uomo in Giappone: ecco come funziona

Il tema della condivisione è fondamentale, oseremmo dire imprescindibile, dunque potete anche ricordare che nella vita le cose più belle non vengono incartate e sistemate sotto l’albero, ma si trovano al proprio fianco nei momenti speciali. Volete anche un tocco letterario per rendere bene questi concetti? Allora c’è una riflessione significativa di Bob Hope: “La mia idea sul Natale, è molto semplice: amare gli altri“.

DA NATALE A CAPODANNO: FRASI E IMMAGINI DI AUGURI 2024

Se tra le immagini di auguri Buon Natale 2024 dominano alberi, pacchi e Babbo Natale, per quanto riguarda Capodanno lo scenario è quello dei fuochi d’artificio e dei brindisi. In rete, però, si trovano già immagini in cui a prendersi il primo piano è il numero relativo al nuovo anno, così potete provvedere voi ad aggiungere la frase, e il gioco è fatto.

Visto che siamo in vena di consigli, vi proponiamo anche un’idea, quella di ripescare una foto dal passato, se non proprio dal Capodanno dell’anno scorso, da personalizzare per aggiungerci delle frasi. Pensiamo, ad esempio, a Laura Ingalls Wilder: “I nostri cuori si inteneriscono con i ricordi dell’infanzia e l’amore dei cari, e siamo migliori tutto l’anno per essere diventati ancora una volta bambini nello spirito durante il periodo natalizio“.

In alternativa, un gran bel proposito, come quello di Antonio Gramsci: “Voglio che ogni mattino sia per me un capodanno. Ogni giorno voglio fare i conti con me stesso, e rinnovarmi ogni giorno“.

IMMAGINI AUGURI BUON NATALE 2024 E FELICE ANNO NUOVO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝔾𝕚𝕠𝕧𝕒𝕟𝕟𝕚 𝕊𝕒𝕝𝕚𝕟𝕒𝕣𝕠 | ℙ𝕦𝕘𝕝𝕚𝕒 – 𝕊𝕒𝕝𝕖𝕟𝕥𝕠 (@giovannisalinaro)