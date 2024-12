Noi come al solito proveremo a dare il nostro contributo per cercare le più belle frasi di auguri di buon Natale 2024, ed abbiamo quindi pensato a qualche pensiero ad hoc, a cominciare da uno da dedicare ad una propria compagna, moglie o fidanzata. Potremmo scriverle qualcosa di questo tipo, iniziando con un bel “Buon Natale amore mio”, e già metà strada l’abbiamo fatta. Si può quindi proseguire con: “E’ il 25 dicembre 2024, e io non potevo che desiderare un Natale più bello con me al tuo fianco”.

AUGURI DI BUON NATALE 2024: LE FRASI PER LEI E PER I BIMBI

E ancora: “Ti ringrazio per essere qui con me anche quest’anno, in questa magica atmosfera natalizia con tutti i nostri cari riuniti. Questo regalo è un semplice gesto per dimostrare quanto ti amo, con la speranza che tu possa apprezzarlo. Ricordati di non cambiare mai e buon Natale ancora”.

Se invece nel pacco regalo vi è ad esempio una bottiglia di vino, magari da dedicare ad un amico o ad un proprio cognato, potremmo scrivergli: “Tanti auguri di buon Natale, mi raccomando, cerca di non finirla subito e soprattutto, non metterti a guidare subito dopo. Gradirei comunque che tu la condividessi con me, quindi aspettami: buon Natale ancora”. Proseguiamo con delle frasi di auguri di buon Natale 2024 che potremmo invece dedicare ad un bimbo, magari un nipote, un figlio di amici o nostro figlio.

AUGURI DI BUON NATALE 2024: LE FRASI DI BABBO NATALE

Potremmo scrivergli ad esempio: “Buon Natale piccolo mio, anche quest’anno sei stato proprio bravo, di conseguenza i tuoi desideri sono stati esauriti. Mi raccomando, divertiti e continua ad essere educato e gentile come hai sempre fatto: ti vogliamo bene, buon Natale di nuovo”.

E se invece a scrivere le frasi di auguri di buon Natale 2024 per i bimbi fosse direttamente Babbo Natale? Allora si potrebbe pensare ad esempio a parole di questo tipo: “Buon Natale mio piccolo Marco. Ti ho osservato per tutto l’anno e di conseguenza ti sei più che meritato questo regalo. Sei stato proprio un bravo bambino, un esempio per molti altri che invece sono stati più birbantelli. Ora ti lascio che ho tante consegne da fare ma mi raccomando, divertiti, gioca e… ci vediamo l’anno prossimo”. Si tratta di un pensiero che si potrebbe quindi allegare ad un biglietto speciale, magari fatto con una calligrafia un po’ “in stile antico” per rendere il messaggio ancora più credibile.