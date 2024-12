Nell’aria si respira la magia del Natale ed è scattata la caccia, oltre che agli auguri di buon natale 2024, anche al regalo last minute. Cosa compro alla mia compagna?

Cosa regalo al mio fidanzato? E a mia mamma? Grandi dilemmi che verranno risolti si speri a breve, nel frattempo, si iniziano a pensare alle frasi di auguri di Buon Natale da apporre sui pacchetti e anche in questo caso i dubbi non mancano. Molti infatti coloro che brancolano nel buio, che non sanno quale frase di auguri di buon Natale 2024 dedicare al proprio caro, che sia la mamma, il fratello, la nonna o il fidanzato, di conseguenza stiamo cercando di aiutarvi, raccogliendo un po’ di pensieri di auguri ad hoc, che speriamo possano soddisfare le vostre richieste.

AUGURI BUON NATALE 2024, LE FRASI PER MAMMA E PAPA’

Partiamo con una frase di auguri di buon Natale 2024 da dedicare a mamma e papà, e questo potrebbe essere un bell’esempio da allegare ad un regalo gradito: “Buon Natale cari mamma e papà. Anche oggi, 25 dicembre 2024, siamo sotto lo stesso tetto, uniti in un abbraccio a festeggiare con la nostra famiglia. Colgo questa occasione speciale per ringraziarvi per tutto ciò che avete fatto e per tutto ciò che continuate a fare per me”.

E ancora: “Spero che questo piccolo pensiero possa ripagare solo in parte tutti gli sforzi fatti in questi anni e colgo l’occasione per ricordarvi quanto vi voglia bene. Buona Natale ancora ai miei cari e dolci genitori”. Se invece cercaste delle frasi di auguri di buon Natale 2024 per i vostri nonni, abbiamo selezionato per voi queste parole decisamente ad effetto e che speriamo possano fare piacere ai nostri amati nonnini, una “specie” assolutamente da preservare e soprattutto da coccolare.

AUGURI BUON NATALE 2024, DUE FRASI MOLTO SPECIALI

Ecco l’esempio: “Cari nonni, buon Natale 2024. Anche quest’anno sono felice di passarlo insieme a voi, la mia famiglia che danni mi guida e mi insegna tutto ciò che voi avete potuto imparare nel corso di questa lunga e fruttuosa esistenza. Quello che trovate nel pacchetto è solo un piccolo regalo per omaggiarvi della vostra esistenza e per dirvi un grande, enorme grazie per tutto ciò che siete: quello che sono diventato oggi lo devo anche a voi, buon Natale di nuovo”.

Infine, per par condicio, ecco alcune frasi di auguri di buon Natale 2024 da dedicare agli zii, delle figure che spesso e volentieri sono basilari in una famiglia. “Buon Natale miei amati zii. Che bello avervi qui con me in questo giorno speciale a cui tengo particolarmente. Grazie per esserci sempre, per viziarmi quando non lo fanno mamma e papà e per coccolarmi ogni volta che ci vediamo. Vi auguro ogni bene e con questo regalo spero di dimostrarvelo ancora di più: buon Natale zia e zio”.