Tanti auguri a tutti coloro che si chiamano Gennaro. Si celebra domani, 19 settembre 2024, la festa del patron di Napoli, appunto San Gennaro. Si tratta senza dubbio di una delle figure di Chiesa più “idolatrate” e nel contempo fra quelle più “pregate”, tenendo conto di quanto sia forte e sentita la fede dei cittadini di Napoli. San Gennaro si invoca ovviamente per ricevere un aiuto da lassù per qualcuno non sta bene, ma anche per cose più banali e “profane” come ad esempio chiedere che il Napoli possa vincere la prossima partita di campionato.

Scuole chiuse in Emilia Romagna il 19 settembre 2024/ Allerta rossa: quattro province interessate

San Gennaro è senza dubbio uno dei simboli più forti del capoluogo campano in tutto il mondo, e di fatto la città si ferma durante le celebrazioni del santo, scambiandosi prima di tutti gli auguri, e nel contempo partecipando ai vari eventi che si svolgono come da tradizione in città.

AUGURI BUON SAN GENNARO 2024 E IL MIRACOLO DELLA LIQUEFAZIONE

Quello più famoso, che attira turisti non soltanto dall’Italia ma anche dal resto del mondo, è la liquefazione del sangue di San Gennaro: se si scioglie allora si può dormire sonni tranquilli, ma un sangue che rimane “solido” è sinonimo di brutti presagi. Una tradizione che è legata ovviamente alla nota superstizione dei napoletani, altra caratteristica intrinseca dei simpatici cittadini partenopei.

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora oggi, proposta la castrazione chimica da parte della Lega. Arriva il sì del governo

La cosa certa è che per questo 19 settembre 2024, tutti gli amici di Napoli, e non solo, manderanno un messaggio d’auguri buon San Gennaro, e magari lo faranno utilizzando una delle famose citazioni che possiamo tranquillamente recuperare in rete come ad esempio una famosa frase del grande Totò (a proposito di figure amate a Napoli), che in occasione del film intitolato Operazione San Gennaro, sottolineò che per chiedere la grazia bisognava parlare allo stesso santo “da uomo a uomo”.

FRASI AUGURI BUON SAN GENNARO 2024, QUALCHE CITAZIONE PER I VOSTRI “GENNARI”

Su X, ex Twitter, si trovano anche frasi d’auguri di buon San Gennaro 2024 più simpatiche, come ad esempio chi definisce la figura di Chiesa come il “Superman di Napoli”, ma anche chi attribuisce allo stesso l’invenzione del ketchup, proprio rifacendosi al famoso miracolo della liquefazione. Per il filoso Friedrich Nietzsche invece, il fatto che la gente creda in questo miracolo è qualcosa di “folle”.

Million Day, cinquine vincenti delle 20.30/ Tutto sull'estrazione di oggi, 18 settembre 2024

Ovviamente ci sono anche pensieri più semplici per gli auguri di San Gennaro, come ad esempio un classico: “Auguri di buon onomastico a tutti i “Gennaro” che conosco e anche a quelli che non conosco”. Se anche voi avete quindi qualche amico, magari un papà, un fratello, uno zio, o un conoscente come ad esempio un collega di lavoro, che si chiama Gennaro, ricordatevi di fargli gli auguri, magari semplicemente con un buongiorno via WhatsApp, di modo da fargli iniziare la giornata in maniera più lieta. A tutti, del resto, piace essere ricordati, e come si va a dimenticarsi del giorno in cui si festeggia San Gennaro?