Auguri Buona Befana, Epifania 2023/ Frasi: “Amica mia, c’è una taglia su di te…”

Dopo avere archiviato Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e Capodanno, le Feste ci proiettano verso gli auguri Buona Befana e Buona Epifania 2023, ultimo appuntamento di questo periodo magico. Venerdì 6 gennaio sarà infatti la giornata “proverbiale” che porterà via con sé ogni festeggiamento, anche se non va dimenticato come l’appendice di sabato 7 e domenica 8 gennaio sia destinata a donare ulteriori 48 ore di festa a tutt’Italia. Intanto, per i vostri messaggi d’auguri del 6 gennaio, avete già pensato a quale frase scegliere per i vostri amici (soprattutto amiche, in questo caso) e parenti?

Qualora la risposta al precedente quesito dovesse essere accompagnata da un esito negativo, ecco che noi de IlSussidiario.net siamo pronti a fornirvi alcuni suggerimenti che potrebbero davvero fare al caso vostro. Importante: l’ironia che comparirà in alcune delle frasi di auguri Buona Befana e Buona Epifania 2023 è del tutto priva di intenti offensivi nei confronti del genere femminile, che, inutile nasconderlo, è il più bersagliato in occasione di questa particolare ricorrenza.

FRASI AUGURI BUONA BEFANA E BUONA EPIFANIA 2023: “C’È UNA TAGLIA SU DI TE…”

La prima frase di auguri Buona Befana e Buona Epifania 2023 che vi proponiamo è molto spiritosa: “Sai che quest’anno dalla Lapponia hanno deciso di donare una ricompensa a chi riesce a trovare la Befana? Pare sia scappata perché stanca di viaggiare e distribuire regali durante le notti gelide. Beh, visto che io so dove ti nascondi, posso dire a tutti dove ti trovi e accaparrarmi tutti i soldi? A parte gli scherzi, ti voglio bene amica mia! Trascorri bene questa giornata di festa in allegria!”.

Un’ulteriore alternativa per gli auguri di Buona Befana? Eccola: “Chi ha detto che avere come amica una Befana non sia vantaggioso? Posso avere ogni anno tutti i regali che voglio senza nemmeno disturbarmi di andare a comprarli in prima persona, perché sei proprio tu che ogni anno vieni e lasci appesi al caminetto sempre i regali che desidero! Beh, in fondo chi mi conosce meglio di te? Cara mia migliore amica, ti auguro di vivere una splendida giornata all’insegna della felicità e della gioia in famiglia”.











