Auguri Buona Befana, Epifania 2023/ Frasi: “Care colleghe, quest’anno nuove regole”

Passato il Natale e passato il capodanno, è tempo ormai di festeggiare la Befana e l’Epifania 2023 con le migliori frasi d’auguri. Il web pullula di esempi, la maggior parte decisamente divertenti, come ad esempio questa frase simpatica: “Care colleghe, quest’anno le regole sono cambiate! Non dimenticate mascherina, scopa e autocertificazione. E mi raccomando, volate ad almeno un metro di distanza dalle altre. Buon lavoro!”. Proseguiamo con: “Volevo solo ringraziarti per il bel regalo che mi hai fatto trovare nella calza. Auguri!”. Simpatica anche questa frase: “Ti prego mandami una cartolina dai posti che visiti durante la tua ronda notturna. Buon lavoro!”.

AUGURI BUONA EPIFANIA 2023/ Frasi più belle per la Befana: "con te è sempre festa!"

Se volete fare una ‘sorpresa’ ad una vostra amica: “Scusa, ma ho urgentemente bisogno di un favore. Mi potresti inviare una tua foto? I miei amici non credono che io conosca la Befana. A proposito… tanti auguri e buon lavoro!”. Fra le tante frasi d’auguri per una buona befana e l’epifania 2023 anche: “Buongiorno, abbiamo ricevuto il suo Curriculum ed è stata selezionata tra molte candidate per aspetto e presenza. Passi pure a ritirare la scopa: è assunta!”.

AUGURI BUONA BEFANA ED EPIFANIA 2023, LE FRASI: “LE SUE GRAZIE…”

Continuiamo con: “Le sue grazie le hanno permesso di vincere tra milioni e milioni di altre modelle. Ormai è deciso: la eleggiamo ufficialmente nuova Miss Befana dell’anno. Nei prossimi giorni può passare a ritirare la Sua meritatissima scopa!”. Una frase da dedicare alle nonne: “Stasera tutte le nonnine comanderanno i cieli e i camini per far contenti tutti i bambini e i nipotini. Buona festa della Befana!”.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per una buona befana 2023 e l’Epifania con queste parole da dedicare alla propria partner: “Tanti auguri alla più dolce delle befane, che non ha bisogno della scopa per farmi volare, perché mi basta un suo sorriso. Buona Epifania amore mio!”. A breve, come sempre, la nostra redazione aggiornerà questo spazio con tante altre frasi d’auguri per la Befana 2023.

