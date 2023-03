Auguri buona festa del papà/ Tante frasi: “Hai creduto in me, che bel regalo”

Stiamo avvicinandoci sempre di più al giorno della festa del papà 2023, il prossimo 19 marzo, di conseguenza prosegue il nostro viaggio alla ricerca delle frasi d’auguri più belle da dedicare ai nostri padri. Partiamo con alcuni pensieri perfetti come messaggio WhatsApp, ma anche post social su Instagram, Facebook o Twitter: “Il mio papà è bello. Il mio papà è forte. Il mio papà è mio e non lo cambio con nessuno. Auguri papà”. Belle anche queste parole: “Mi hai fatto il più bel regalo che qualcuno poteva fare: hai creduto in me. Auguri papà”.

Un pensiero molto simpatico, una promessa impossibile da mantenere: “Per la tua festa vogliamo farti una promessa speciale: cercheremo di non farti arrabbiare… per almeno 5 minuti. Auguri papà!”. Fra le tante frasi d’auguri per la festa del papà 2023, anche questo pensiero perfetto da figlia a padre: “La bellezza dell’essere figlia sta nell’avere un papà come te. Tanti auguri!”. Proseguiamo con questo esempio: “Ho il mio supereroe personale, instancabile, insuperabile e si ricarica con un bacio. E’ il mio Papà!”.

AUGURI BUONA FESTA DEL PAPA’: “HO AVUTO UNA GRANDE FORTUNA…”

Queste sono invece delle parole che ogni padre vorrebbe sentirsi dedicare: “Una fortuna grande grande è averti come papà, sei unico e speciale. Ti voglio bene papà!”, così come: “Io ho un tesoro di papà e nessuno è più ricco di me. Ti voglio tanto tanto bene!”.

Chiudiamo questo nuovo spazio dedicato alle migliori frasi d’auguri per la festa del papà 2023 con dei pensieri brevi ma incisivi, e che arrivano dritto al punto: “Tantissimi auguri al mio papà, capace di raccontare qualsiasi favola”, “Papà, tanti auguri per la tua festa!”, ma anche: “Papà, il mio regalo per la tua festa sono un mare di bacini”, così come: “Auguri al papà più speciale e mitico di tutti”, quindi: “Papino un bacio speciale per i tuoi auguri”, e infine: “Papà, per la tua festa ecco un abbraccio grande così!”.

