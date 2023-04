Auguri buona Pasquetta 2023/ Le migliori frasi da inviare su WhatsApp

Auguri Buona Pasquetta 2023: le idee per i social

E’ arrivato il giorno di Pasquetta 2023 ed è arrivato il momento di completare la ricerca delle migliori frasi per gli auguri che dovremo prepararci ad inviare ad amici e parenti! Chiunque sia alla ricerca di qualche utile spunto è arrivato nel posto giusto, perché per tutto il periodo delle festività noi de ilSussidiario.net, continueremo a selezionare con cura le migliori frasi, che potranno essere semplicemente copiate ed incollate nei messaggi WhatsApp, o anche nello stato o come post sui profili social!

E proprio dai social arrivano i migliori suggerimenti per le frasi di auguri di buona Pasquetta 2023! Per esempio, sul famosissimo social Twitter si possono facilmente trovare tantissime frasi, alcune uniche ed altre riprese da film, canzoni o anche preghiere, semplicemente cercando “buona Pasquetta” nel tasto di ricerca. Similmente, lo stesso si può fare anche con Facebook ed Instagram, seppur quest’ultimo si presti meglio alle immagini. Chi, invece, preferisce affidarsi ad internet e non ai social per trovare le migliori frasi per gli auguri di buona Pasquetta 2023, non dovrà far altro che aggiornare ogni tanto questo articolo, attendendo i nostri suggerimenti!

Buona Pasquetta 2023: alcune frasi di auguri

Insomma, chiunque fosse alla ricerca di alcune ottime frasi di auguri per una buona Pasquetta 2023, potrebbe sceglierne di divertenti, per rendere più spensierata la giornata di amici e parenti! Per esempio, “Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna, dietro un grande uovo ci sono io con i miei auguri pasquali per te“. Un’altra frase divertente, sempre trovata online è: “In queste festività si riscoprono i valori più alti: colesterolo, glicemia e transaminasi!“.

Di seguito, invece, suggeriamo anche alcune frasi per gli auguri di buona Pasquetta 2023 più classiche e serie, come per esempio: “Ti auguro di passare una meravigliosa Pasquetta circondata da coloro che ami di più. Tanti auguri!“. Similmente, potremmo anche optare per quest’altra: “Possa tu trovare il rinnovamento di speranza, salute, amore e dello spirito di Dio. Buona Pasquetta a te e alla tua adorabile famiglia!“

