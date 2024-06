Auguri buona Seconda Prova Maturità 2024/ Frasi da inviare: “Un test non semplice ma un giorno…”

Auguri buona Seconda Prova Maturità: le frasi da inviare agli studenti

Procedono serrati gli esami della Maturità 2024 e dopo il famosissimo maxi-tema di italiano della Prima prova gli studenti sono pronti per una Seconda prova al cardiopalma: la tensione è tantissima (si può quasi tagliare con un coltello) ma nel nostro piccolo il più che possiamo fare è cercare di distendere i nervi dei maturandi con dei sentitissimi e calorosi auguri, sempre pescando qua e là in rete le frasi più significative ed emozionali! L’abbiamo già fatto ieri, ma vogliamo continuare anche oggi proponendo tutta una serie di frasi e spunti – che verranno costantemente aggiornati nelle prossime ore della Seconda prova della Maturità – che voi potrete rapidamente salvare e trasformare in auguri: inviatele già ora a ragazze e ragazzi, quando finiranno la prova se li troveranno tra le decine di messaggi ricevuti ed ignorati perché erano impegnati sui banchi di scuola.

“Oggi – è il primo spunto che vi proponiamo tra queste righe – ti aspetta la Seconda prova, una delle più temute dagli studenti di ogni epoca… Sarà un test certamente non semplice ma posso assicurarti che un giorno ricorderai questa giornata con il sorriso e un pizzico di nostalgia“, da corredare a piacere con un classico (ed intramontabile) “tanti auguri per una buona Maturità” con anche un bel “in bocca al lupo“.

Maturità 2024, auguri buona Seconda Prova Maturità: spunti e idee per i messaggi da inviare ai maturandi

Senza dilungarci troppo e per massimizzare le proposte di frasi di auguri per la Seconda prova della Maturità – in modo da darvi anche una selezione ampia tra cui scegliere -, proseguiamo subito nel nostro viaggio con un altro spunto che arriva direttamente da un anonimo navigatore di internet: “La paura di questo giorno si trasformi nella voglia di superare ogni ostacolo per raggiungere la più bella delle vette: solamente in cima scoprirai cosa ti aspetta dopo, oltre la montagna. Auguri per la seconda prova della Maturità, dai il meglio di te!“.

Ne volete una terza? Eccovi immediatamente serviti con una frase ‘cotta’ a puntino – con un pizzico di ironia – per tutti i liceali dello Scientifico alle prese con l’odiatissima (quasi quanto la Versione di Greco) Seconda prova in Matematica: “La matematica non sarà mai il tuo mestiere, e ce ne siamo accorti già, però almeno per oggi, vedi di impegnarti! Buona Maturità e tanti auguri per la Seconda prova!“. Ve ne lasciamo anche un’ultima, che questa volta è una citazione al politico Joseph Addison, che in un famoso discorso disse: “Se vuoi realizzare i tuoi obiettivi d’ora in poi, fa della perseveranza il tuo migliore amico, dell’esperienza il tuo saggio consigliere, della cautela il tuo fratello maggiore e della speranza il tuo angelo custode“.











