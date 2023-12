Auguri di Buon Anno e Capodanno 2024/ Frasi, pensieri e aforismi da dedicare: “Che sia il migliore inizio”

È ormai terminato Natale 2023 e, passato anche Santo Stefano, è arrivato il momento di proiettarsi verso gli auguri di Buon Anno e Buon Capodanno 2024. Sicuramente siete pronti per festeggiare, in famiglia oppure lontano da casa. Allo scoccare della mezzanotte, tuttavia, il pensiero sarà comunque ai vostri cari, anche se non accanto a voi. È per questo motivo che è fondamentale avere sempre a disposizione un pensiero da dedicare a parenti e amici.

Immagini auguri Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024/ Foto: paesaggi innevati e addobbi

Partiamo allora da alcune frasi e da alcuni aforismi di auguri Buon Anno e Buon Capodanno 2024 che è possibile inviare sulle applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp e Telegram oppure pubblicare sui social network come Facebook, Instagram, X e Tik Tok. Ecco le più classiche: “Una buona fine e un buon inizio!”; “Che il nuovo anno ti porti gioia, successo e amore”; “Che la magia del nuovo anno porti con sé la realizzazione di tutti i tuoi sogni”; “Rallegrati per i tuoi successi dell’anno passato e preparati per un nuovo anno ricco di conquiste”; “Che il nuovo anno sia il capitolo più brillante della tua storia di successo”.

Te deum: cos'è, testo integrale/ Video Papa "Dio ha donato Benedetto XVI alla Chiesa"

Auguri di Buon Anno e Capodanno 2024: le frasi divertenti

Iniziare l’anno con positività è dunque fondamentale. È per questo motivo che, coloro che non si accontentano di frasi comuni e celebri, per gli auguri di Buon Anno e Buon Capodanno 2024 possono optare a quelle più divertenti e originali. “Dopo l’anno appena trascorso, dovrebbe essere il 2024 a scrivere una lista di buoni propositi nei tuoi confronti. Non viceversa. Tanti auguri!”, eccone una. E ancora: “Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’Anno Nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato”.

Te deum: cos'è, testo integrale/ Video Papa "Dio ha donato Benedetto XVI alla Chiesa"

Ma non sono certamente finite qui. Non abbiamo dimenticato uno dei temi immancabili nei messaggi di auguri di buon Anno e Buon capodanno 2024. “Cara dieta. Ci vediamo dopo le feste… Anzi no! Poi ti chiamo io”, quello del cibo ovviamente. Oppure, per coloro che non possono certamente definirsi dei festaioli: “Per mezzanotte ho già pronta da stappare una tisana del 2015”. Insomma, ci sono pensieri per ogni gusto. Devi solo trovare quello che fa al caso tuo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA