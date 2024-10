Mancano veramente pochissimi giorni all’arrivo del sempre amatissimo – specie dai bambini – Halloween che il 31 ottobre 2024 riempirà le nostra strade di piccoli e grandi mostri di ogni tipo assetati di dolcetti da barattare con la promessa che non ci saranno scherzetti, il tutto mentre cellulari, app di messaggistica, chat e social si riempiranno di bellissime (e talvolta paurose) frasi di auguri: se volete partecipare a questa versione ‘soft’ della festa più paurosa dell’anno, allora siete capitati nel posto giusto pronti ad imbarcarvi con noi in un nuovo viaggio tra le frasi di auguri buon Halloween che abbiamo accuratamente scelto per voi!

Patendo (come si suol dire) in quarta, vi lasciamo subito un interessantissimo pensiero di quello da molti definito ‘il Re dell’orrore’, ovvero il magistrale Stephen King che – proprio parlando di Halloween – disse: “È il giorno in cui ci si ricorda che viviamo in un piccolo angolo di luce circondati dall’oscurità di ciò che non conosciamo, un giro oltre la nostra piccola percezione abituata a vedere un solo percorso e una breve occhiata verso l’oscurità che ci circonda“; da rendere un pochino più adatta all’occasione con qualche auguri generico del tipo “buon Halloween“, o semplicemente “tanti spaventosi auguri a te“.

Citazioni letterarie e fumettistiche per le frasi di auguri di buon Halloween 2024: da Arthur Conan Doyle ai Peanuts Charles M. Schulz

Secondo Paula Guran – che ci corre in soccorso con una nuovissima frase di auguri – Halloween è una notte di cui abbiamo bisogno man mano che “ci allontaniamo dalla magia e dal mistero del nostro passato“, da unire molto comodamente alle parole di sir Arthur Conan Doyle che ci disse che “dove non c’è immaginazione, non c’è orrore” e da completare – come nel caso della frase di King – con alcuni generici auguri.

E dato che in questo articolo ci stiamo concentrando sulle celebri citazioni che in qualche modo ci ricordano Halloween, continuiamo con il fumettista (autore dei simpaticissimi Calvin e Hobbes) Bill Watterson che decenni fa ci ricordò che “se la notte è nera, è perché nulla possa distrarci dai nostri incubi“; chiudendo – rimanendo nel tema dei fumetti – con le parole di Linus in una famosa striscia dei Peanuts: “Caro grande cocomero, attendo con ansia il tuo arrivo la notte di Halloween. Spero che mi porterai un sacco di regali e anche se tutti mi dicono che sei un imbroglio, io credo in te“.