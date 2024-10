Siete alla ricerca di qualche spunto – tra frasi, filastrocche e poesie – sugli auguri buon Halloween 2024 e non sapete più dove sbattere la testa visto che mancano solamente poco più di sette giorni? Beh, allora siete capitati proprio nel posto giusto perché (e se ci seguite quotidianamente lo saprete benissimo!) nelle prossime righe troverete tutta una serie di spunti che abbiamo scelto nell’arco di alcune ricerche approfondite sul web, andando a ripescare le più originali tra le migliaia e migliaia presenti per riportarvele comodamente raggruppate qui, facilissime da salvare e tenere pronte per la notte di Halloween!

Auguri di buon Halloween 2024/ Le frasi più divertenti: “Il 31 ottobre puoi vestirti come vuoi...”

Partendo subito in quarta, oggi abbiamo deciso di puntare i nostri riflettori per gli auguri su alcune famosissime frasi tratte serie tv, cartoni animai e film; partendo dal celebre (ed ormai alla 20esima stazione) Grey’s Anatomy: “Halloween non è per i deboli di cuore, c’è una sorpresa dietro ogni angolo: alcune sorprese sono belle e alcune sono brutte ma l’importante è che non lasciare che la paura della sorpresa ti impedisca di mascherarti e di bussare alla porta di un estraneo per fargli una domanda“.

Immagini auguri Buon Halloween 2024/ Le foto più belle da inviare il 31 ottobre

Pensando ai più piccoli, la seconda citazioni che vi proponiamo è dedicata ai più piccoli, affondando le sue radici nel cartone I Simpson: “Halloween è una festa molto strana che non capisco. Ragazzi che adorano i fantasmi, che fingono di essere demoni e programmi tv completamente inadatti ai più giovani“; oppure nella saga di Harry Potter: “Halloween è una trappola per i Babbani che farebbero qualsiasi cosa per far finta che la magia non esiste anche se ce l’hanno sotto il naso“.

LE PIÙ DIVERTENTI FRASI DI AUGURI BUON HALLOWEEN 2024: ALCUNI SPUNTI PER I VOSTRI SMS

E visto che abbiamo inaugurato – tra queste righe dedicate alle frasi di auguri per Halloween 2024 – questo filone quasi ironico, vale la pena continuare con una serie di simpatiche citazioni che strapperanno quasi certamente un sorriso ai fortunati che le riceveranno a partire da un paio di grandi classici: “Auguri e mi raccomando, non perdere troppo tempo con la maschera che tanto basta un’aggiustata ai capelli e sei pronto“, “Questa sera spero di riuscire a vedere un qualche spiritello, ma ti prego di non uscire di casa perché altrimenti spaventerai a morte tutti“.

IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2024/ Le foto più belle per il 31 ottobre: zucca sempre presente

Un altro spunto tra le frasi divertenti potrebbe certamente essere “ad Halloween mi vesto da accertamento dell’Agenzia delle Entrate“, ma a noi piace sicuramente di più la citazione a Stephen Colbert che recita: “Stavo decidendo se vestirmi da Batman o da Spiderman per Halloween, ma poi mi sono reso conto di essere un uomo adulto. Quindi, ho scelto Batman“; chiudendo infine questa carrellata odierna di auguri con: “Se oggi vuoi spaventare veramente il tuo partner, chiamalo e digli: ‘Devo parlarti subito’“.