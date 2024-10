Continua il nostro viaggio giornaliero alla ricerca delle migliori frasi di auguri di buon Halloween 2024. Oggi è il 16 ottobre 2024 il che significa che abbiamo girato il giro di boa del mese, e che al 31 ottobre, la notte più paurosa di tutto l’anno, mancano solo 15 giorni. Avete già deciso cosa fare ad Halloween? Già questa potrebbe essere una frase d’auguri, o forse, una frase da paura, visto che sono molti coloro che non hanno ancora deciso come festeggiare, o ancor peggio, che non intendono prendere parte a festeggiamenti.

Se foste per caso fra coloro che fanno parte di questa seconda schiera allora vi conviene cambiare pagina, in caso contrario rimanete con noi visto che anche oggi abbiamo deciso di raccogliere un po’ di frasi d’auguri di buon Halloween 2024 dopo averlo già fatto ormai da una settimana a questa parte. Siete pronti a fare un viaggio con noi fra i pensieri a tema più originali della rete?

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024: “BUON 31 OTTOBRE AI MIEI AMICI MOSTRUOSI”

Partiamo con un pensiero simpatico riguardante il gentil sesso: c’è chi infatti mette in guardia sul fatto che la notte di Halloween molre streghe si travestono da brave ragazze per cercare il fidanzato, e poi finisce che qualcuno se le sposa. Ci sono poi i pensieri più semplici, che sono anche fra i più gettonati buongiorno di WhatsApp, come ad esempio “Tanti auguri ai miei cari amici, soprattutto a quelli più mostruosi, buon Halloween 2024”.

C’è chi chiede da cosa ti travesti per la festa del 31 ottobre e c’è chi risponde che, essendo una strega tutti i giorni e uno zombie la mattina, forse non è il caso di indossare altro per quel giorno. Fra i tanti pensieri a tema 31 ottobre anche un quadretto simpatico che descrive l’atmosfera “halloweeiana”, leggasi le streghe che cavalcano le scope, i gatti neri che escono da tutti i loro ripostigli, la luna piena che ti guarda sorridente, ed eccoci che siamo sicuramente in procinto del 31 ottobre.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024: “PER IL 31 OTTOBRE FATE FOTO SENZA FILTRI”

Potreste usare fra le frasi per fare gli auguri di buon Halloween 2024 anche qualche citazione a tema, come ad esempio le parole di Henrik Ibsen, secondo cui alla fine siamo tutti degli spettri, nel bene o nel male. Fra i pensieri più ricorrenti vi sono senza dubbio quelli divertenti e simpatici, come ad esempio le parole sulle zucche… vuote che si trovano in giro in questo periodo dell’anno, ancor di più del solito.

Occhio invece alla proposta choc, fare delle foto da pubblicare senza filtri: altro che costume da paura. Un altro grande classico di questo periodo è il dolcetto scherzetto: ma i nostri genitori non ci avevano detto di non accettare caramelle dagli sconosciuti? C’è anche chi guarda già oltre Halloween, ed elenca tutte le cose che teme del 31 ottobre, dagli zombie ai fantasmi, passando per i mostri ma soprattutto, il fatto che dall’1 novembre, il giorno dopo il 31 ottobre, si comincerà a parlare di Natale 2024.