Ci siamo quasi, manca davvero poco, il momento di fare gli auguri di buon Halloween 2024 è sempre più vicino. Oggi è domenica 27 ottobre 2024, di conseguenza, se siamo ancora bravi in matematica, al grande appuntamento mancano solo 4 giorni, quindi solo 96 ore: pochissimo! Il mese di ottobre è ormai giunto al termine, la notte della paura sta per arrivare e il prossimo 31 ottobre saranno moltissimi che apriranno l’armadio per rispolverare il proprio vestito spaventoso da Dracula, zombie, lupo mannaro, strega e qualsiasi mostro vi venga in mente.

Nel frattempo saranno moltissimi coloro che invieranno della frasi di auguri di buon Halloween 2024 ai propri contatti, iniziando fin dalle prime ore del giorno, magari unito ad un classico “buongiorno” su WhatsApp. Se per il vestito terrificante non possiamo aiutarvi, di certo possiamo darvi una mano per quanto riguarda i pensieri più originali.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, ALCUNE CITAZIONI

Ne abbiamo infatti trovati alcuni online, a cominciare da alcune citazioni, come ad esempio quello dell’attrice a stelle e strisce Kristen Bell, che ha descritto Halloween in un modo anche un po’ malinconico se vogliamo, ricordando che anche il 31 ottobre, come del resto tutte le cose belle, prima o poi finisce. Ed è così che nella notte dal 31 ottobre all’uno novembre tutti i famosi scherzetti diventano dolcetti e viceversa, e soprattutto si tolgono le maschere, rivelando le vere persone che siamo e la nostra reale natura, anche se qualcuno probabilmente si troverà più a suo agio protetto appunto da un travestimento.

Ci ha colpito particolare quanto scritto invece da Lucrezia Beha che si sofferma sulla notte di Halloween, ed in particolare sul ruolo delle maschere nella nostra vita: a volte sono meglio i travestimenti delle persone che siamo, chissà quante volte vi sarà passato questo pensiero per la testa. Siete d’accordo anche voi? Ecco perchè il 31 ottobre è così di moda il party con abiti a volte bizzarri e sui generis.

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI PIÙ BELLE: FRA STREGHE E STREGHETTE

Abbiamo trovato poi anche delle frasi di auguri di buon Halloween decisamente più leggere, come ad esempio un simpatico siparietto per dipingere una notte del 31 ottobre caratterizzata da tante streghe e streghette, ma anche piccoli vampiri e lupi mannari pelosetti, non mancano i pipistrelli e le zucche maligne, una notte in cui ne vedremo delle belle: il buio prevarrà e alla fine Halloween sarà.

Se invece cercaste delle parole riguardanti più la paura che prettamente Halloween, allora potreste usare una citazione di Howard Love, secondo cui la paura resta l’emozione più potente dell’uomo, nonché la più antica, e la paura più spaventosa è temuta è senza dubbio quella dell’ignoto, che ci lascia davvero impietriti. Speriamo che queste frasi vi siano piaciute, intanto, buon Halloween a tutti.