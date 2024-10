Torniamo ancora una volta oggi a proporvi una serie di sempre divertenti, colorati ed originali spunti per le vostre immagini auguri buon Halloween 2024 puntando i nostri riflettori non tanto sulle classiche frasi – che comunque trovate in un altro articolo facilmente individuabile tra queste pagine -, quanto su alcune bellissime foto, video e gif che renderanno del tutto unici ed inimitabili i vostri messaggi per amici o parenti e – perché no – anche i vostri post sui social: la fantasia è il vostro unico limite e noi non possiamo che consigliarvi di salvare già in anticipo alcune delle immagini auguri buon Halloween 2024 tra quelle che vi proponiamo qui, giusto per non rischiare di perderle di vista!

Gli spunti che abbiamo scelto per voi li abbiamo ricavati tutti dalle infinite proposte presenti su Twitter (che ora si chiama, in realtà, solamente ‘X’), ma se voleste farvi anche le vostre personalissime ricerche sappiate che altrettante – se non forse di più – immagini auguri buon Halloween 2024 potreste trovarle anche su Instagram e Facebook; senza dimenticare il potenzialmente fondamentale apporto dei motori di ricerca e (per i più esperti e che hanno un pochino di tempo da perdere) le numerosissime intelligenze artificiali in grado di creare foto, disegni e quant’altro.

OLTRE ALLE IMMAGINI, DOVE TROVARE LE GIF A TEMA HALLOWEEN 2024 PER AUGURI ORIGINALI

Prima di lasciarvi alla nostra selezione odierna di immagini auguri Halloween 2024 vi ricordiamo anche che nel caso in cui vogliate fare qualcosa di ancor più originale potreste addentrarvi nei meandri del mondo delle cosiddette gif (ovvero quei brevissimi video ripetuti all’infinito che vi sarà certamente capitato di vedere in qualche chat e sui social): per farlo non vi servirà altro oltre a WhatsApp che nel menù raggiungibile con la faccina delle emoji nasconde anche un piccolo motore di ricerca per le sole gif in cui vi basterà scrivere parole come ‘Halloween’, ‘Ognissanti’ e anche riferimenti ai più noti mostri della nostra cultura.

VIDEO, GIF E IMMAGINI AUGURI BUON HALLOWEEN 2024: QUALCHE SPUNTO DAL WEB

That time Sylwester Wardęga bought a giant spider Halloween costume for his dog and let him loose.pic.twitter.com/CkpViHV1G9 — Massimo (@Rainmaker1973) October 23, 2024

The scariest Halloween 🎃👻🍬 decorations EVER pic.twitter.com/ybDnbdEpGs — ☔ (@Whotfismick) October 21, 2024

Buon Halloween amici pic.twitter.com/3SaVe1pjGk — miss ravioli is doing her phd in Finland ❄️ (@zuccadifiori) October 20, 2024

Prima di diventare lo scempio di oggi, per il quale un passaggio fondamentale è stata, al solito, l’americanizzazione del tutto, Halloween era un’importante festa pagana celtica, forse la più importante, una specie di capodanno, detta Samhain.

La parola gaelica significa “fine pic.twitter.com/OxA1QK6s2T — Ziggymagenta (@ziggymagenta_d) October 31, 2019

Ciao Erica, buon Halloween. Ti mando questa bella zucca come pensiero mio per te, più avanti ti manderò una zucca cotta al forno. Ti auguro una buona domenica 🎃👻 pic.twitter.com/m3qCY0DppE — nina (@chiamaminina) October 20, 2024