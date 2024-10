Mancano sempre meno giorni all’appuntamento con gli auguri di buon Halloween 2024. Facciamo un breve calcolo: oggi è il 18 ottobre il che significa che al grande giorno ne mancano solo 13. Lo sapete tutti che il 31 ottobre si festeggia la notte più spaventosa che ci sia e nel contempo quel giorno sarà ricco, anzi ricchissimo di scambi di auguri. Fra buongiornissimi su WhatsApp e post sui social, il web pullulerà di frasi di auguri di buon Halloween 2024 e ad alimentare questo trend in crescente fra zucche, streghe e mostri, ci siamo anche noi.

Auguri di buon Halloween 2024/ Le frasi: “In questa notte i vampiri sono su di giri”

Da ormai diversi giorni stiamo infatti raccogliendo alcune delle frasi d’auguri più belle proprio in vista del 31 ottobre, e lo stesso faremo anche oggi in questo spazio dedicato. Senza perderci troppo in chiacchiere partiamo subito con una simpatica frase in rima: in questo Halloween dovete gridare insieme a noi, fate spazio a chi è più speciale di voi… ovvero no.

Auguri di buon Halloween 2024/ Frasi da brividi: “Una notte nera e arancione, profumo di zucca...”

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI: “NON PERDERE TEMPO…”

Ci sono poi tante frasi d’auguri di buon Halloween a tema ironico e maschere, come ad esempio questo pensiero che consiglia ad un amico o ad un’amica di non perdere troppo tempo con il travestimento, tanto ti basta un aggiustata ai capelli e il gioco è fatto. Fra i tanti pensieri per il 31 ottobre anche quello sugli scheletri… negli armadi: quale occasione migliore per tirarli fuori appunto in questo periodo?

C’è chi invece immagina un simpatico scambio di battute fra uno scheletro e una strega, che si preparano per la grande festa dell’ultimo giorno di ottobre, con lo scheletro che ovviamente non sta più nella pelle per questo grande evento. Se cercaste invece dei pensieri un po’ più profondi, potreste spulciare Voltaire, che un giorno ricordò come le streghe abbiano smesso di esistere quando hanno smesso di bruciarle, e mai parole appaiono più azzeccate ricordando le povere donne che sono state bruciate in nome di assurde teorie.

Auguri di buon Halloween 2024/ Le frasi più simpatiche: “Oggi è il tuo giorno, quello dei mostri”

AUGURI DI BUON HALLOWEEN 2024, LE FRASI: “HO SAPUTO CHE QUEST’ANNO…”

Un simpatico scambio di battute fra amiche: “Ciao cara, ho saputo che per Halloween dai una grande festa in onore delle streghe: allora dobbiamo portarti un gran bel regalo!”. Evidentemente questa amica non è poi così dolce come pareva. Un altro grande classico, sempre sulle streghe, è la frase: “tremate, tremate, le streghe son tornate”, quante volte la sentiremo in discoteca il 31 ottobre? Con tanto di inizio della famosa danza delle streghe del mitico Gabry Ponte.

Se anche voi avete una strega speciale allora potreste dedicarvi questa frase di auguri di buon Halloween: “Buon Halloween cara, fra tutte le streghe tu sei senza dubbio la migliore”. Chiudiamo questo nuovo spazio a tema 31 ottobre, con un ultimo pensiero: “Halloween è quel giorno dell’anno in cui finalmente possiamo essere noi stessi… dei mostri!”. Ovviamente si scherza.