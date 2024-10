Manca meno di un mese esatto a quella che da sempre è vista come la notte più paurosa dell’anno e – mentre ci si organizza per capire come trascorrerla al meglio, specialmente se al nostro fianco abbiamo dei bambini piccoli – noi continuiamo a proporvi alcune frasi per gli auguri di buon Halloween 2024 che vi torneranno certamente comode nei prossimi giorni: una sorta di ‘tradizione’ per noi de ilSussidiario.net che in ogni occasione festiva torniamo con carrellate e carrellate di pensieri e pensierini pronti per l’invio su WhatsApp ad amici e parenti!

Prima di entrare nel vivo delle frasi di auguri confezionate appositamente per Halloween 2024 – però – ci teniamo a fare un passetto indietro per lasciarvi un paio di idee su come potreste trascorrere quella (per così dire) paurosissima notte; partendo quasi naturalmente dal tradizionale ed amatissimo dai bambini ‘dolcetto o scherzetto‘ che diventa speciale se organizzato in compagnia di qualche amichetto, ma ovviamente senza mai lasciare soli i piccini a girare per la città.

Se il tempo non permettesse di perseguire la tradizione secolare di Halloween, allora l’idea migliore è quella di preparare una buona tisana (o una cioccolata calda!) e sedersi comodi a guardare un film dell’orrore: occhio alla pellicola che sceglierete perché pur essendo la notte della paura per eccellenza non sarebbe divertente traumatizzare i bambini e – in questo caso – si potrebbero scegliere i film o i cartoni della saga di Scooby-Doo che faranno sia un pochino di paura che (soprattutto) ridere!

Frasi di auguri di buon Halloween 2024: spunti dalle citazioni degli scrittori famosi

Detto questo, non ci resta che entrare nel vivo della caccia alle frasi di auguri di buon Halloween 2024 che tra oggi e il 31 continueremo a proporvi di giorno in giorno dandovi modo di scegliere quelle che più vi piacciono tra decine e decine; ma senza sottrarvi troppo tempo eccovi immediatamente la prima proposta: “Sono confuso, per tutta la mia vita i miei genitori mi hanno detto: ‘Non accettare mai caramelle dagli sconosciuti’. E poi mi hanno vestito e mi hanno detto ‘Va a chiedere caramelle.’ Non sapevo proprio cosa fare“.

Proseguendo immediatamente nelle frasi di auguri di buon Halloween ci rivolgiamo – ora – al grandissimo Howard Phillips Lovecraft che in uno suo testo scrisse: “La più antica e potente emozione umana è la paura, e la paura più antica e potente è la paura dell’ignoto“, che si può facilmente adattare con un ‘auguri’ e simili alla fine; mentre il ‘collega’ Fabrizio Caramagna scrisse: “Ho messo tutte le paure e le conclusioni affrettate sotto una zucca che sorride e aspetto che un fantasma dagli occhi di bambino mi venga a dire ‘dolcetto o scherzetto’“.

UN paio di filastrocche da usare come auguri di buon Halloween 2024 per i più piccoli

Ipotizzando – infine – che i vostri auguri di buon Halloween siano da dedicare ad un bambino o ad un ragazzino, vi lasciamo anche una bella filastrocca che da anni gira sul web e recita (grosso modo): “Dolcetto o scherzetto?/ Mi viene un sospetto:/ se un fole non do/ che fine farò?/ Scherzetto o dolcetto?/ Mi fanno un dispetto!/ Che fine farò/ se un dolce non ho?/ Dolcetto o scherzetto?/ Con tutto rispetto/ vi dono un dolcino:/ mi date un bacino?/ Scherzetto o dolcetto?/ Non voglio il dispetto!/ Vi porgo un dolcino/ mi fate l’inchino?“.

Similmente, l’autrice di filastrocche Marzia Cabano ci propone – sempre al servizio delle frasi di auguri di buon Halloween -: “È una notte spaventosa/ ma anche tanto spiritosa;/ si va in giro a far scherzetti/ poi si offrono dolcetti./ C’è la morte con la falce/ che sul viso ha della calce;/ c’è una strega tanto brutta/ che nel cesto ha della frutta../ È una notte spiritosa/ ma anche un poco spiritosa!“.