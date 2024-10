Quanto manca a fare gli auguri di buon Halloween 2024? L’orologio ticchetta e il tempo corre veloce, di conseguenza al grande giorno mancano solo 16 giorni. Il prossimo 31 ottobre sarà la festa più spaventosa dell’anno e in vista del grande evento abbiamo deciso di raccogliere per voi anche oggi alcune delle frasi d’auguri più interessanti che abbiamo scovato spulciando il web. In questo spazio abbiamo pensato di concentrarci in particolare su quelle battute prese da film di paura o comunque piuttosto “dark”, utilizzandole quindi come frase d’auguri di buon Halloween 2024 originale o magari come post, allegata ad una bella immagine.

Partiamo con una simpatica citazione di Van Helsing, storica pellicola interpretata dal grande Hugh Jackman (Wolverine), che durante un celebre scambio di battute se la prese con streghe, vampiri e mostri vari, definendoli tutti, uguali, ma l’importante è che “siano cotti bene”. Direttamente da Hocus Pocus, invece, un riferimento alla luna piena, uno dei simboli di Halloween insieme a zucche, streghe, zombie e mostri.

Per Dani, quando la luna raggiunge la sua massima “rotondità”, fa uscire di casa tutti gli strambi. Proseguiamo con un film horror che negli ultimi 20 anni è diventato un classico come Saw l’enigmista e la celebre frase del cattivone che ha preso di mira dei poveri malcapitati ricordando che fino ad ora gli stessi avevano giocato con la vita degli altri, ma ora il gioco avrà come obiettivo la vostra vita: una frase non proprio simpatica da dedicare forse.

Dal film Cowboy Bebop invece, un altro classico di Halloween, quello delle anime tormentate: in occasione del 31 ottobre si possono liberare dal purgatorio, basta pregare quanto basta per accedere al paradiso. Direttamente da Mezzanotte nel giardino del bene e del male un’altra citazione classica di questo periodo, quella in cui si consiglia di frequentare i morti “per riuscire a capire i vivi”.

Sarà vero? Non vogliamo scoprirlo, mentre una simpatica citazione di un altro must di questo periodo arriva da Mercoledì Addams, tra l’altro in procinto di sbarcare su Netflix con la seconda stagione. Come ben noto Mercoledì si veste sempre di nero, ma potrebbe anche cambiare colore “a patto che ne inventino uno più scuro”, quindi praticamente mai.

Se per caso cercaste una rima come frase d’auguri di buon Halloween, potreste sfruttare il film capolavoro e nel tempo cult “Nightmare Before Christmas”, caratterizzato da una serie di battute e canzoni divenute iconiche con il passare degli anni come ad esempio, “Questo è Halloween, grida insieme a noi, | fate largo a chi è speciale più di voi!”. C’è chi chiede se sia possibile accompagnarvi in un “viaggio strano”, come il Criminologo del Rocky Horror Picture Show, e infine una battuta che mette i brividi in quanto proveniente da uno dei film che ha terrorizzato una generazione, e non solo, come Shining: “Sono il lupo cattivo!”.