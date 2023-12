Auguri di buon Natale 2023 e buon anno nuovo 2024/ Frasi originali, da Gianni Rodari a Seneca (22 dicembre)

SMARTPHONE, CARTA E PENNA: COME SCRIVERE FRASI E MESSAGGI DI AUGURI BUON NATALE 2023

Pronti a inviare le frasi di auguri di buon Natale 2023 e felice anno nuovo 2024? L’appuntamento è ormai imminente, manca davvero poco. È per questo motivo che non possiamo non continuare a raccogliere i migliori aforismi e pensieri da rivolgere ai propri parenti e amici in queste occasioni speciali. Smartphone alla mano, ma anche la tradizionale carta e penna. Indipendentemente da come volete dedicare questi messaggi, ce ne sono di ogni sorta.

Ricorda ad ogni modo di adattare il tuo messaggio in base alla relazione e al tono che vuoi trasmettere. Anche gli auguri di buon natale 2023 rappresentano infatti un modo speciale per mostrare affetto e apprezzamento verso le persone care, ma possono esserci sempre dei ruoli da rispettare. Con gli amici, dunque, sfodera pensieri informali, ma anche scherzosi, in modo da strappare loro una risata. I parenti spesso apprezzano invece i pensieri religiosi. Alle persone con cui lavori, infine, puoi inviare pensieri in stile artistico oppure riflessivi.

BUON NATALE 2023: LE MIGLIORI FRASI DI AUGURI TRA GIANNI RODARI E PAPA FRANCESCO

Diamo dunque il via alle danze con alcune proposte di auguri di buon Natale 2023. “Che questo Natale sia l’inizio di un nuovo capitolo di gioia, amore e prosperità nella tua vita. Auguri di cuore”, ecco un esempio. E ancora: “Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi”. Per citare Gianni Rodari: “Se ci diamo una mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno”.

I più religiosi non potranno invece fare a meno delle parole di Papa Francesco in questa speciale occasione di auguri di buon Natale 2023. “Il Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po’ in silenzio, per sentire la voce dell’amore”, ha detto in passato il Pontefice. E ancora: “Natale ci ricorda che Dio continua ad amare ogni uomo, anche il peggiore. A me, a te, a ciascuno di noi oggi dice: Ti amo e ti amerò sempre, sei prezioso ai miei occhi”.

AUGURI DI NUON ANNO NUOVO 2024: GLI AFORISMI

Qualche giorno dopo Natale 2023 arriva il momento di sfoderare anche le frasi di auguri di felice anno nuovo per l’avvento del 2024. “Un nuovo anno è un nuovo punto di partenza. Vi auguro di trovare la forza per superare qualsiasi difficoltà che possa presentarsi. Buon anno”, eccone una. E ancora, per chi è innamorato: “Se i miei desideri diventassero realtà, saremmo insieme per tutto questo nuovo anno. Non vedo l’ora di passarlo con te!” oppure “Nell’amore si devono costruire i ricordi. Solo così gli attimi diventano minuti; i minuti, ore; le ore, giorni; i giorni, vita. Ti auguro un meraviglioso anno nuovo, amore mio”.

“L’anno che sta arrivando tra un anno passerà, io mi sto preparando è questa la novità”, questo è ciò che invece cantava Lucio Dalla. E rimanendo tra autori famosi, c’è anche Seneca: “La vita è come una commedia, non importa quanto è lunga, ma come è recitata. Che questo anno sia uno tra gli atti più belli della tua sceneggiatura”.











