Auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024/ Frasi romantiche e per amici speciali (19 dicembre)

FRASI AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024: LA MAGIA DELLE FESTE

La nostra marcia di avvicinamento alle feste natalizie si concentra anche sulle frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 per Capodanno. Il tempo non manca per trovare le parole giuste, d’altra parte tra preparativi e organizzazioni in corso si rischia di finire a ridosso del grande giorno senza l’ispirazione giusta. Potete contare sempre su di noi, che abbiamo raccolto alcune frasi adatte per ogni tono che volete usare in base ai destinatari. Da quelle simpatiche per amici e parenti a delle frasi più formali, ad esempio, per colleghi e conoscenti.

“Babbo Natale viene di notte, viene in silenzio a mezzanotte, dormono tutti i bimbi buoni e nei lettini sognano i doni. Tanti auguri” e “È la notte che è nato Gesù Bambino, è anche la notte dei regali e Babbo Natale si ricorderà di te. Guarda sotto l’albero e troverai quello che gli hai chiesto. Buon Natale!” sono le prime proposte di oggi. Passiamo a frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 che infondono magia: “Lune d’argento con stelle dorate, gnomi, folletti e fatine incantate, una pioggia di auguri ed un pensiero fatato per un nuovo anno da togliere il fiato!” e “Un albero addobbato di auguri ed una stella luminosa sul tuo cammino: è la luce di Gesù che rinasce ogni anno! Ti auguro che illumini sempre la tua strada. Tanti auguri!”.

FRASI AUGURI DI BUON NATALE 2023 E FELICE ANNO NUOVO 2024 PER INNAMORATI E AMICI SPECIALI

I messaggi con frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024 per Capodanno non vanno inviati solo a chi è lontano, ma pure a chi è più vicino. Le feste potrebbero essere un’occasione per esprimere il proprio amore nei confronti dei più cari, anche della vostra dolce metà. “Alla mezzanotte del giorno di Natale staremo insieme abbracciati sotto l’albero mentre gli angeli canteranno la nostra canzone… Auguri di Buon Natale amore mio!” e “Per questo Natale non voglio regali perché il regalo più bello del mondo l’ho già ricevuto: è quello di averti qui accanto a me! Auguri di cuore per un felice Natale!” sono alcune proposte romantiche.

Ma pensiamo anche agli amici speciali, ecco le frasi di auguri di Buon Natale 2023 e Felice anno nuovo 2024: “Natale rende l’aria intorno a noi magica, serena e speciale… Ma io ho delle persone che rendono la mia vita così 365 giorni l’anno, tu sei una di quelle! Auguri!” e “Se qualcuno vestito di rosso ti rapisce e ti chiude dentro ad un sacco non preoccuparti… probabilmente qualcuno ha chiesto un tesoro a Babbo Natale!”.











