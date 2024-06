Auguri di buona Maturità 2024: frasi, spunti e citazioni/ “Vai avanti e fai l’impossibile, dimostra chi sei”

Mancano solamente più poco meno di 24 ore dall’inizio della Maturità 2024 ed è arrivato il momento (nel caso in cui ovviamente non l’abbiate ancora fatto!) di scegliere tutta una serie di frasi di auguri; a cosa vi servono? Semplice! Per dare una piccola spinta di coraggio a tutti quegli studenti che conosciamo – figli di amici, amici dei propri figli o anche, ovviamente, i propri – che dopodomani torneranno per una delle ultimissime volte in vita loro sui banchi di quell’odiata/amata scuola superiore che li accompagna e forma ormai da cinque anni per l’ultimo (fondamentale) passaggio: gli esami di Maturità 2024, un momento di ansia, angoscia, dubbi e voglia di scappare, ma anche gelosamente conservato nel cuore di ognuno di noi che ci siamo trovati – volenti o nolenti – ad affrontarli.

Ovviamente, il nostro punto di partenza in questa caccia alle frasi non possono che essere dei personali e sentitissimi auguri a tutti gli studenti che stanno leggendo queste parole, con la speranza che riusciate a dare il meglio di cui siete capaci e con l’invito a ricordarvi sempre – sia per la Maturità che per gli eventuali esami universitari futuri – che non siete un numero, un voto o un giudizio. Parole (e qui veniamo alla primissima delle frasi auguri che vogliamo proporvi oggi, due giorni prima della Maturità) sintetizzate magistralmente da Albert Einstein con la famosissima frase: “Ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, lui passerà l’intera vita a credersi stupido“.

Frasi di auguri per una buona Maturità 2024: citazioni sul successo e la speranza da Martin Luther King ad Eleanor Roosevelt

Ora – mentre la splendida ‘Notte prima degli esami‘ di Antonello Venditti risuona già nei cellulari di una buonissima parte degli studenti pronti ad affrontare la Maturità – passiamo subito ad una prima selezione di frasi per gli auguri che si uniranno alla citazione ad Einstein e che partono con le parole di Martin Luther King: “Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino“; che se vi sembrano un pochino anonime e forse impersonali, potrete sempre impreziosire con un “auguri di buona maturità“, il sempreverde “in bocca al lupo” (o “break a leg” se vogliamo fare colpo su qualche maturando particolarmente ferrato nell’inglese) o qualche dettaglio sulla scuola o sul vostro rapporto con il mittente.

“Credere in se stessi – diceva Lydia Maria Child, con una frase utile per tutti gli studenti preoccupati – è uno dei mattoni più importanti nella costruzione di ogni impresa di successo“; mentre Walter Bagehot suggeriva “Vai avanti e fai l’impossibile. Ne vale la pena anche solo per vedere la faccia di chi diceva che non ce l’avresti fatta” ed (per una scelta un po’ più ‘romantica’ per i vostri auguri di buona Maturità 2024) Eleanor Roosevelt gli faceva eco ricordando che “Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni“.











