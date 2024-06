Auguri di buona Maturità 2024/ Frasi e congratulazioni per il diploma: come motivare gli studenti

La Maturità è per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori una delle tappe più importanti della vita di uno studente, motivo per il quale parenti e amici in questi giorni stanno preparando le frasi di auguri per celebrare il traguardo. C’è chi manda i messaggi alla vigilia dell’Esame di Stato e chi invece aspetta l’arrivo del diploma: “Ricorda che questo è solo l’inizio: sei nato per realizzare grandi cose. Tanti auguri per il diploma!” e “Congratulazioni per il diploma! Ora puoi ufficialmente sbirciare i segreti del mondo, ma ricorda che la vera saggezza viene anche dal cuore” ne sono un esempio.

Ci sono poi messaggi da parte di chi è convinto che sarà il primo di tanti che si susseguiranno in futuro: “Questa sicuramente non sarà l’ultima volta che potrò vantarmi di te… Congratulazioni per il diploma!“. La parola successi è sicuramente una delle più ricorrenti nelle frasi di auguri anche per una Buona Maturità: “Possa il tuo futuro essere riempito con molti altri grandi successi come questo! Tanti auguri per il diploma!“.

MATURITÀ, FRASI DI AUGURI PER MOTIVARE E CARICARE GLI STUDENTI

Mandare gli auguri prima della Maturità può essere anche un modo per motivare gli studenti, infatti ci sono frasi che fanno proprio a questo caso, del resto si sa che sono giorni in cui stress e ansia si accumulano facilmente e rapidamente. Partiamo da Gail Devers: “Mantenete vivi i vostri sogni. Capite che per realizzare qualsiasi cosa occorrono fede e fiducia in sé stessi, visione, duro lavoro, determinazione e dedizione. Ricordate che tutto è possibile per chi crede“. Ma anche John Quincy Adams può tornare utile: “La pazienza e la perseveranza hanno un effetto magico davanti al quale le difficoltà scompaiono e gli ostacoli svaniscono“. Oltre che motivare, alcune frasi di auguri per l’Esame di Stato possono aiutare gli studenti a trovare la giusta determinazione. In questo caso vi suggeriamo Robert Collier: “Il successo è la somma di piccoli sforzi, ripetuti giorno dopo giorno“. Ma abbastanza esplicativo è pure Paulo Coelho: “Non arrenderti mai. Di solito è l’ultima chiave del mazzo quella che apre la porta“.

Tra le frasi di auguri per una Buona Maturità c’è quella di Franklin D. Roosevelt che può far comodo a chi vuole offrire una prospettiva sul lungo termine: “L’unico limite alle nostre realizzazioni di domani saranno i nostri dubbi di oggi“. Se volete puntare su qualcosa di personale e originale, potete trarre ispirazione da Samuel Johnson che descrive la sua personalissima ricetta per raggiungere i propri obiettivi: “Non è la forza, ma la perseveranza di un alto scopo che raggiunge il successo“. Più sintetico, ma comunque efficace Walt Disney quando si tratta di determinazione: “Se puoi sognarlo, puoi farlo“.











