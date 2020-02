Auguri per la tua morte/ Video, su Italia 1 il film per una nuova strada dell’horror

Auguri per la tua morte andrà in onda su Italia 1 nella prima serata di mercoledì 5 febbraio, alle ore 21.20. Ci troviamo di fronte a un film thriller del 2017 scritto e diretto da Christopher B. Landon, che ha diretto anche il sequel, ed interpretato da Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine e Rachel Matthews. La maschera del killer è stata ideata e realizzata da Tony Gardner, noto soprattutto per la maschera di Ghostface nella saga cinematografica di Scream. Nonostante le molte critiche per alcuni questa pellicola rappresenta una nuova strada nella storia del cinema horror. Tanto che si è deciso di tornare in sala con un sequel non molto tempo dopo la sua uscita.

Auguri per la tua morte, la trama del film

Diamo uno sguardo da vicino alla trama di Auguri per la tua morte. Theresa (Jessica Rothe) è una giovane universitaria. La mattina dopo una festa si sveglia nel letto di un suo compagno, Carter (Israel Broussard). La giovane donna trascorre una giornata come tutte le altre, fra il rapporto con la sua coinquilina Lori (Ruby Modine) e quella con il professore sposato Gregory Belter (Charles Aitken), con cui ha una relazione. Alla sera però, mentre passeggia in un parco, Theresa viene attaccata da un killer con una maschera che ricorda le fattezze di un neonato ed uccisa a coltellate. Misteriosamente, Theresa si risveglia il giorno seguente nella camera di Carter, ed è costretta a rivivere nuovamente il suo ultimo giorno. Terrorizzata, la ragazza si rifiuta di uscire di casa, ma viene comunque uccisa dallo stesso killer, che l’ha raggiunta nell’appartamento. Al terzo risveglio Theresa realizza di dover rivivere di nuovo lo stesso giorno e decide di sfruttare il tempo a disposizione per scoprire qualcosa sul misterioso assassino e capire come fermarlo. Ogni giorno però, nonostante tutti i suoi sforzi, Theresa viene raggiunta e uccisa dal killer neonato, finchè non scopre un possibile modo per interrompere quell’infinito anello temporale.

Video, il trailer di Auguri per la tua morte





