Mancano solo una manciata scarsa di ore a venerdì 18 ottobre 2024 che – tradizionalmente per l’intera Chiesa Cattolica – è la giornata associata a San Luca, una delle figure più importanti e che ha ‘donato’ il suo nome a migliaia di persone che (proprio domani) festeggeranno l’onomastico: per questa ragione – come d’altronde facciamo sempre in queste occasioni – vi suggeriremo una serie di bellissime frasi che voi potrete usare per fare gli auguri ai vostri cari, amici e parenti che portano il nome di San Luca!

Prima di arrivare alle frasi di auguri – però – vale la pena fare un passetto indietro per ricordare innanzitutto chi era San Luca e per quale ragione poco fa ne abbiamo parlato come di una figura centrale per la Chiesa: come ben sapranno i (certamente tanti) fedeli tra voi, alle parole del santo dobbiamo sia il terzo dei Vangeli – appunto, quello ‘secondo Luca’ -, che gli Atti degli Apostoli; mentre oggi è considerato il patrono di artisti, notai, medici e chirurghi, oltre ad essere protettore dei comuni di Motta d’Affermo, Praiano e Impruneta.

Le frasi di auguri San Luca 2024: alcuni spunti da dedicare ad amici e parenti per l’onomastico

Ma senza perderci troppo sulla strada della storia e della cultura cattolica, siamo tutti qui per scoprire alcune frasi di auguri San Luca 2024 da dedicare a chi festeggia l’onomastico in questa giornata, tenendo a mente che saranno inclusi anche tutti i Gianluca, mentre alle Lucia è dedicata la giornata del 13 dicembre: le frasi possibili sono – ovviamente – tantissime e noi ve ne indicheremo giusto una manciata che voi potrete facilmente copiare ed inviare in pochi click su WhatsApp o su qualsiasi altra chat, oltre che ovviamente per email ed sms!

La prima tra le frasi di auguri San Luca 2024 che vogliamo lasciarvi recita: “Oggi il tuo nome è celebrato e festeggiato in tutto il mondo ed anche io ho deciso di partecipare con questo messaggio: tantissimi auguri e buon onomastico caro amico“, con l’ultima parola da sostituire in base a chi lo riceverà; mentre la seconda ricorda l’importanza delle frasi semplici: “Volevo scrivere qualcosa di speciale, ma poi ho realizzato che le cose belle sono quelle più semplici e, quindi, buon onomastico sperando che per te sia una giornata speciale“.