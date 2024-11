Di Bruno Vespa siamo abituati a conoscere la voce, il suo modo di parlare, le sue inflessioni, ma anche le sue espressioni, il suo modo di muoversi e così via. Cosa sappiamo, però, di chi è realmente il conduttore, volto della tv italiana, nel suo privato? Partiamo con il dire che Bruno Vespa è sposato ormai da tantissimi anni con Augusta Iannini, unico matrimonio della sua vita, dal quale sono nati due figli, Federico e Alessandro. Augusta è nata nel 1950 a L’Aquila ed è un personaggio di spicco del mondo giuridico: basti pensare che è arrivata persino presso il Consiglio d’Europa, l’Unione Europea, l’Onu e l’Ocse. Inoltre Augusta ha lavorato presso il Tribunale di Roma ed è stata magistrato di sorveglianza sulle carceri. Dunque, una carriera davvero importantissima per la Iannini, che si è poi dedicata anche all’ambito immobiliare.

La coppia si è conosciuta negli anni ’60 per poi convolare a nozze nel 1975. Ma cosa hanno in comune Bruno Vespa e Augusta Iannini, che li ha fatti innamorare e rimanere insieme per ben cinquanta anni? I due hanno varie passioni in comune che li legano nonostante gli anni passino anche per loro: su tutte la viticoltura. Insieme, infatti, hanno delle vigne dalle quali producono vini e gestiscono anche un ristorante e una masseria in Puglia. “Augusta si è molto impegnata per la masseria, si è trasferita in Puglia per seguire i lavori. E poi, in tutti questi anni, aveva scelto il nome di alcuni vini” ha raccontato Vespa sulle pagine de Il Messaggero, qualche tempo fa.

Bruno Vespa e Augusta Iannini condividono insieme la loro vita da tantissimi anni. Il loro matrimonio va avanti da cinquanta anni e ha visto nascere anche due figli, ormai uomini, Federico ed Alessandro. A spingere il loro rapporto in avanti non è stata solamente la presenza dei due figli ma anche “una vita di passioni e interessi, anche diversi…”. Insieme, come rivelato proprio da Augusta, non ci si annoia mai.