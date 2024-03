Augusta Meschino, chi è e com’è morta la mamma di Debora Caprioglio?/ Dolore dell’attrice: “Vivevo con lei”

Debora Caprioglio, chi è e com’è morta la mamma Augusta Meschino? Le cause del decesso

Sarà ospite nella puntata di oggi de La volta di buona di Caterina Balivo ma in pochi sanno che poche settimane fa è stata colpita da un grave lutto, la perdita dell’amata madre. Chi è e com’è morta la mamma di Debora Caprioglio, Augusta Meschino? A dare il triste annuncio è stato tra i primi Il Gazzettino che ha riportato che la mamma dell’attrice è morta il 1 febbraio 2024 all’ospedale dell’Angelo dov’era ricoverata per la rottura di un femore. Classe 1931, nata e cresciuta a Mestre, la signora Augusta ha lasciato il suo amato Veneto solo negli ultimi anni, per trasferirsi a Roma a casa di Debora.

E Debora Caprioglio su com’è morta la mamma Augusta Meschino al Corriere del Veneto aveva rivelato: “Aveva 92 anni e mezzo e due mesi fa si era rotta il femore. Come spesso accade a chi si rompe il femore in età avanzata, è stato un trauma deleterio, perché l’operazione è molto invasiva, lei era debole, ha avuto una serie di complicazioni e non si è più ripresa. Perdere una madre rompe l’ordine ancestrale. Una madre dà la vita e inconsciamente si crede possa essere immortale”.

Augusta Meschino, chi è e com’è morta la mamma di Debora Caprioglio? Il dolore della figlia: “Sempre appoggiata”

Debora Caprioglio e la madre Augsta Meschino erano unitissime: “Mi ha sempre appoggiato nelle ambizioni artistiche, incoraggiandomi in ogni fase della sua carriera forse perché, da ragazza, avrebbe voluto anche lei fare l’attrice.” E subito l’attrice ha voluto condividere anche un ricordo privato: “Ogni mattina salivo da lei per prepararle il caffè. Un’abitudine tutta nostra, costruita in questi 8 anni l’una accanto all’altra, interrotta solo dalle tournée. Quando un genitore diventa anziano, s’invertono i ruoli. Sono i figli che diventano genitori”.











