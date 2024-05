Sofia Goggia: “Falcidiata dagli infortuni da quando ho 14 anni, l’ultimo tremendo”/ Confessione choc

Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Sofia Goggia: “Infortuni da quando ho 14 anni”

Sofia Goggia, ospite nel nuovo programma di Rai3 di Piero Chiambretti Donne sull’orlo di una crisi di nervi ha concesso una lunga intervista. Innanzitutto ha parlato dei suoi infortuni, non è un mistero per nessun che si è fatta male molte volte in pista riuscendo comunque a rialzarsi ogni volta e continuare ad essere una campionessa di sci. Sull’argomento infortuni, Sofia Goggia ha confessato: “Ci sono atleti che nel corso della propria carriera non si sono mai infortunati ci sono altri che sono stati falcidiati tipo me.”

“Io ho avuto..questa è stata la mia settima operazione però io già a 14 anni avevo rotto il crociato perciò faccio parte di quei atleti che hanno una predisposizione agli infortuni.” E poi ha aggiunto: “Io spero di tornare forte anche questa volta perché ho sempre superato bene tutti gli infortuni però questo mentalmente è stato il più difficile a livello mentale ed emotivo perché tutto andava bene… ed è stata molto tosta da accettare.” Soffia Goggia nell’infortunio si è frantumata la tibia e dopo un delicato intervento le sono state inserite nella gamba ben sette viti.

Durante l’intervista a Donne sull’orlo di una crisi di nervi, Sofia Goggi ha confessato di ritenere che secondo lei gli infortuni sono causati da conflitti interiori, in sostanza c’è una relazione tra gli infortuni e la sfera emotiva e psicologici. “Lei allora di conflitti ne ha molti” è stata la battuta di Piero Chiambretti considerando che si è fatta male molte volte.

Infine alla domanda che per diventare una grande campionessa di sci ha fatto delle rinunce, Sofia Goggia ha ammesso: “Non ho rinunciato a nulla perché quando fai una scelta, e la fai con fermezza, chiaramente escludi a priori determinate strade che non percorrerai ma io ho deciso di focalizzarmi sulla scelta e non sulle rinunce.”

