Augusta Meschino, madre di Debora Caprioglio/ “È sempre stata la mia fan numero uno”

Si sa, dietro a ogni giovane attrice c’è, alle spalle, una madre orgogliosa, pronta a spingere la figlia, e sostenerla, nel suo grande sogno. E cosi è stato anche per Debora Caprioglio, attrice cinematografica e teatrale, nonché mitica icona sexy degli anni 90. A sostenerla, durante il corso di tutta la sua carriera c’è, da sempre, la sua dolce madre, Augusta Meschino. La bellezza Debora l’ha presa sicuramente da Augusta che, non a caso, quando era ancora una giovane ragazza vinse, nel 1956, il concorso di bellezza della sua città di origine: Miss Mestre!

Casalinga di Mestre, Augusta Meschino, ha da sempre sostenuto le scelte della figlia, anche quelle più “discutibili”, senza mai giudicarla: dalla sua relazione scandalosa, quando era ancora 18enne, con il regista 35enne Klaus Kinski, sino alla sua partecipazione, nel 1991, al celebre film erotico di Tinto Brass, Paprika: “Mia mamma è sempre stata una mia grandissima fan. Nella mia famiglia c’è sempre stato un patto di non interferire”, aveva raccontato a Storie Italiane, Debora Caprioglio. Anche se sono passati gli anni e Debora è ormai una donna adulta, l’attrice continua ad avere un gran bisogno della sua mamma, tant’è che, le due, vivono insieme…

La mamma è sempre la mamma e Debora Caprioglio lo sa bene, per questo, superati i 50 anni, ha deciso si tornare a vivere con la dolce Augusta Meschino. L’attrice, in particolare, ha preso questa decisione nel 2018 a seguito del divorzio da suo marito, il regista e attore, Angelo Maresca. I due si lasciano, come raccontato da lei al salotto Vieni da me di Caterina Balivo, perché manca un rapporto passionale. Un altro problema però affligge la coppia: nonostante l’averci provato per 10 anni i due non riescono a diventare genitori: “A un certo punto mi sono messa il cuore in pace, non ho mai vissuto la maternità come un obbiettivo, ma come una possibilità”, aveva raccontato.

Così, dopo il divorzio, Debora Caprioglio prende la decisione: vivere in compagnia di sua madre Augusta Meschino. La casalinga abbandona la sua patria di origine, Mestre, fa fagotto e fagottino e si dirige a Roma: “Era un suo desiderio venire con me a Roma, è molto anziana e viveva da sola a Mestre”, aveva affermato la figlia al settimanale Nuovo Tv. A fare compagnia alle due donne c’è però un “uomo” che non le abbandonerà mai…“È il mio Chihuahua Rocco, l’unico maschio di casa”, aveva affermato.











