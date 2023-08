Aumentano diagnosi tumore tra giovani/ L’allarme in uno studio: “incidenza di obesità e…”

I pazienti più colpiti dal cancro sono solitamente gli over 65, ma gli Stati Uniti stanno assistendo a un allarmante aumento di tumori nei giovani. Colpite soprattutto le giovani donne, tra le tipologie di cancro più diffuse spiccano quello gastrointestinale, endocrino e al seno. A svelare i dati choc è uno studio pubblicato mercoledì su JAMA Network Open: mentre i tumori tra gli anziani sono diminuiti, quelli tra gli under 50 hanno registrato un leggero aumento complessivo. E gli incrementi più significativi si sono osservati tra i 30 e i 39 anni.

Paul Oberstein, direttore del Programma di Oncologia Medica Gastrointestinale presso il Perlmutter Cancer Center del NYU Langone, ha spiegato al Washington Post che alla popolazione più giovane viene riservata “meno attenzione nella ricerca sul cancro e il loro numero sta aumentando, per cui è importante fare più ricerca per capire perché questo accade“. Infatti, “se non riusciamo a capire cosa sta provocando questo rischio e non possiamo fare nulla per cambiarlo, temiamo che con il passare del tempo diventerà una sfida sempre più grande“. Al momento gli scienziati non hanno certezze, ma sospettano che dietro l’allarmante aumento di tumori nei giovani ci siano alcuni fattori come l’incremento dei tassi di obesità, il consumo di alcolici, il fumo, ma anche la sedentarietà e la scarsa qualità del sonno. A cui si aggiungono anche i fattori ambientali come l’esposizione ad agenti inquinanti e sostanze chimiche cancerogene.

Casi di tumore tra i giovani, cosa dicono i dati: le tipologie di cancro che preoccupano

Negli Stati Uniti cresce il numero di giovani con una diagnosi di tumore, in particolare le donne. Come ha illustrato al Washington Post Daniel Huang, professore assistente all’Università Nazionale di Singapore ed epatologo trapiantatore presso il National University Hospital, autore senior dello studio, tra il 2010 e il 2019 un campione di 560.000 pazienti negli Stati Uniti ha svelato un aumento di cancro a insorgenza precoce dell’1% in questo lasso di tempo. In questi dieci anni la tendenza è stata più pronunciata nella fascia di età compresa tra i 30 e i 39 anni, con aumenti anche del 19%.

Si sono poi registrati aumenti significativi di alcuni tipi di cancro: il cancro al seno, ad esempio, ha rappresentato il maggior numero di casi nelle persone più giovani, segnalando un aumento di quasi l’8%. Tumori gastrointestinali, tra cui quello del colon, dell’appendice e del dotto biliare, sono aumentati del 15% in questo periodo, diventando così il tipo di tumore in più rapida crescita tra i giovani.











