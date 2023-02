Aurélien Enthoven, chi è il figlio di Carla Bruni/ Quella passione comune alla madre e poi…

Aurelién Enthoven, ecco chi è e cosa fa il figlio della top model Carla Bruni: anche lui in passerella per Versace

Di madre in figlio, verrebbe da dire. Almeno per quanto riguarda le passioni. Se trent’anni fa, infatti, era mamma Carla Bruni a sfilare con grande charme sulle passerelle di Versace, con gli iconici abiti fatti di cinture, oggi è il figlio Aurélien Enthoven a proseguire quel tipo di percorso. Nato nel 2001 dalla storia d’amore tra la top model e il filosofo Raphaël Enthoven, il giovane di casa Bruni ha esordito come modello alla sfilata uomo primavera-estate 2023 di Versace. Vent’anni compiuti, sguardo profondo e occhi castani, il figlio di Carla Bruni Aurélien sembra orientato ad una carriera sotto i grandi riflettori.

Non facile ricalcare le orme della madre, che ad oggi resta a tutti gli effetti una delle top model più in vista degli anni novanta. Anche se con meno frequenza, la Bruni si concede tuttora qualche apparizione in passerella, rivelandosi più bella e affascinante che mai. Ora però c’è nientedimeno che il figlio Aurelién Enthoven intento a raccogliere il testimone in passerella: sarà all’altezza dell’iconica top model?

Aurelién Enthoven, la soddisfazione di Carla Bruni per il figlio in passerella

Ma cosa sappiamo della vita privata di Aurelién Enthoven? Innanzitutto balza all’occhio che Aurelién sia molto giovane, ha infatti vent’anni e studia scienze politiche alla Columbia University. Sembrava ormai pronto a seguire le orme del papà filosofo, ma alla fine, forse un po’ a sorpresa, si è brillantemente tuffato nella strada già percorsa con grande successo dalla madre Carla Bruni. Così, la scorsa estate, il promettente Aurelién Enthoven ha sfilato per il famoso brand Versace, indossando una camicia stampata fucsia e una catenella dorata alla cintura.

Carla Bruni, orgogliosissima delle gesta del figlio, ha postato anche sui propri canali social le foto del ragazzo, esprimendo tutta la sua soddisfazione. Insomma Aurelién Enthoven se l’è cavata benone in passerella e non potrebbe essere diversamente, considerando le sue origini. In quella circostanza, inoltre, non era il solo “figlio d’arte” presente. Al suo fianco, infatti, c’era anche Mingus Lucien Reedus, il figlio della top model danese Helena Christensen e dell’attore Norman Reedus.











