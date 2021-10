Aurora, Celeste e Sole, figlie Michelle Hunziker/ “Contente di tornare a scuola”

Aurora, Celeste e Sole sono le figlie di Michelle Hunziker: la prima nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti e le seconde del matrimonio con Tomaso Trussardi. Aurora Ramazzotti è sicuramente la figlia più famosa visto che, proprio come la mamma, oggi lavora nel mondo dello spettacolo come conduttrice. Aurora è nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti e sin dalla sua nascita le sue sembianze orientali hanno incuriosito i fan del cantautore romano e della showgirl italo-svizzera. A spiegare da dove derivano è stata proprio la simpaticissima Michelle: ” vi racconto una storia curiosa della nostra famiglia. Vedete Aurora quanto ha i tratti asiatici. Ma perché nella nostra famiglia ci sono tratti asiatici?”. A quel punto a spiegare i dettagli è la mamma Ineke: “abbiamo i tratti asiatici perché nell’albero genealogico da parte di mio nonno materno due antenati, uno nel 1760, l’altro nel 1880, erano marinai, lavoravano in Indonesia e hanno sposato degli indonesiani. Siamo olandesi e dal 1690 tutti hanno lavorato in marina o sulle navi”.

Oltre ad Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker ha altre due figlie: Celeste e Sole di 6 e 7 anni nate dall’amore con Tomaso Trussardi. Proprio le due bambine hanno realizzato negli ultimi tempi una video-intervista a distanza con la sorella Aurora. Una sorta di chiacchierata familiare che ha trovato poi collocazione anche sui social.

Michelle Hunziker e le figlie: Celeste e Sole si raccontato ad Aurora Ramazzotti

Sole e Celeste, le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, hanno realizzato una video-intervista a distanza con la sorella Aurora Ramazzotti. Nel video pubblicato sui social si sente Sole parlare del Covid dicendo: “il Covid ti entra dentro il corpo e ti fa male ai polmoni”. Allora Celesta risponde: “nel corpo finiscono batteri che causano malattie anche molto gravi”. In tempi di pandemia, entrambe le bambine sono informate su come il distanziamento sia uno dei mezzi di difesa più importanti per evitare il virus.

“Bisogna stare lontano dalle persone” – anche se entrambe sottolineano quanto sia complicato per i bambini. Poi le due figli di Michelle Hunziker hanno confessato quanto hanno sentito la mancanza della scuola e dei compagni di classe, visto che durante il boom della pandemia è stato tutto chiuso. Il ritorno a scuola è stato davvero un momento di grande felicità per Celeste che ha detto: “ero contenta quando sono tornata a scuola perché giocavo coi miei amici senza mia sorella che interrompeva”, mentre Sole ha detto: “quando faccio la didattica a distanza mi viene il mal di testa di notte”. “Non mi piace stare seduta a sentire la maestra, a me piace fare scuola vera”.



