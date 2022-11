Aurora, chi è la compagna di Marco Baldini/ Dal primo incontro alla nascita del figlio Leonardo

Aurora, chi è la compagna di Marco Baldini e mamma di Leonardo

Chi è Aurora, la compagna di Marco Baldini? Mentre lui torna sotto i riflettori per le dichiarazioni fatte in merito alla ludopatia sulla quale avrebbe mentito, si riaccendono le luci anche sulla sua vita privata. C’è da dire che Baldini è molto riservato quando si parla di vita privata, ma in un’intervista rilasciata a Vieni da me alcuni anni fa, Marco raccontò del loro primo incontro.

“L’ho conosciuta in un bar, ci siamo trovati a fare un aperitivo a Roma. – ha raccontato Baldini in quell’occasione – Lei veniva fuori da un matrimonio difficile, io da un periodo difficile: ci siamo trovati a parlare ed è scattato il feeling.” Un amore scoccato all’improvviso, senza complicazioni anche perché “Lei non aveva idea di chi fossi”, ha raccontato lui.

Marco Baldini e Aurora, un amore coronato dall’arrivo di Leonardo

Da quel momento Marco Baldini e Aurora non si sono più lasciati: “Viviamo insieme da quattro anni, già dopo qualche mese abbiamo deciso di andare a vivere insieme”, ha spiegato lui durante l’intervista. Nel 2020 è poi arrivato il regalo più grande per la coppia, che ha annunciato l’arrivo del loro primo figlio: “Questo è il regalo più bello che mi ha fatto Aurora”, sono state le parole piene di gioia di Baldini all’annuncio della gravidanza. Qualche tempo dopo è poi nato un bambino, Leonardo, che oggi ha due anni ed è la gioia più grande di Marco Baldini.

