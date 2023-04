Aurora Colombo, stoccata a Soraia dopo la rottura con Luca Salatino?/ “Volete passare per sante…”

Aurora Colombo lancia una stoccata all’ex rivale di Uomini e Donne Soraia Ceruti?

La notizia della rottura tra Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti ha scatenato sul web numerose reazioni. Voci di crisi circolavano ormai da settimane, ma la conferma è arrivata solo di recente, attraverso un post dell’ex tronista di Uomini e Donne. E se il web si è spaccato in due alla notizia – tra i fan delusi dal triste finale e gli utenti più sospettosi sulla coppia -, c’è chi ha voluto lanciare quella che sembra essere una frecciatina neppure tanto velata a Soraia.

Stiamo parlando di Aurora Colombo, la corteggiatrice che è stata la ‘non scelta’ di Luca Salatino a Uomini e Donne. A lei, l’ex tronista ha infatti preferito Soraia, poi diventata la sua fidanzata.

Aurora Colombo contro Soraia Ceruti? “Volete passare per sante…”

Aurora, dopo la notizia della fine della relazione tra Luca e Soraia, ha pubblicato su Instagram un post che molti hanno interpretato come una stoccata all’ex rivale di Uomini e Donne. Eccone il contenuto: “Come dico sempre il tempo rivela le persone per quelle che sono. Volete passare per sante sminuendo e attaccando chi in realtà temete e invidiate. Forse per poco ci riuscite anche, ma poi il tempo non vi lascia scampo. Ci pensa lui a descrivere e giudicare.”

Parole al veleno quelle di Aurora Colombo, che nello studio di Uomini e Donne ha avuto in passato più di uno scontro con Soraia. Che sia stata questa la sua piccola vendetta a mesi dall’amara ‘non scelta’?

