Uomini e Donne, lutto per l’ex tronista Luca Salatino/ “Il vuoto che mi ha lasciato è immenso”

Luca Salatino perde il suo coniglietto: l’addio sui social

Luca Salatino sta vivendo un momento piuttosto delicato che ha voluto confidare ai fan. Il suo adorato coniglietto, Anacleto, è morto qualche giorno fa. Lo chef romano si è detto molto addolorato, sottolineando il fatto che molti possano non comprendere a fondo il suo sentimento per un animale.

“Purtroppo il mio coniglietto Anacleto è volato in cielo. Ho aspettato per scrivere un messaggio perché per tante persone può essere solo un animale, ma per me è stato un amico, fratello e compagno di vita. Ho visto che non stava tanto bene e l’ho portato di notte al pronto soccorso, ma purtroppo era pieno di metastasi. Il vuoto che mi ha lasciato è immenso perché da quando lo avevo salvato non c’è stato un momento che non abbia fatto parte della mia vita. Ho tatuato il suo nome sulla mia pelle ma il ricordo è tatuato nel mio cuore. Un bacio fin lassù” ha concluso l’ex tronista.

Soraia Ceruti e la verità sulla rottura con Luca Salatino

Soraia Ceruti, ospite, a Casa SDL, è intervenuta per fare luce sui motivi che hanno portato alla rottura con Luca Saltino: “Non l’ho lasciato subito dopo il Grande Fratello. ma dopo quattro mesi di convivenza. Secondo me non ha abbandonato per me, una buona percentuale era la mia mancanza ma non riusciva a reggere le situazioni e le dinamiche che c’erano all’interno della Casa. Luca è uscito il 26 dicembre, io avevo un cantiere in corso, nel senso che stavo facendo casa, ero abbastanza nervosa”.

La situazione è peggiorata con la convivenza a detta l’ex corteggiatrice: “ Con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ha saputo che entrava nella Casa. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi“.

