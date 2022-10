Aurora De Stefani, chi è figlia di Cristina Quaranta e Matteo De Stefani/ Età e divorzio dei genitori

Chi è Aurora De Stefani, figlia di Cristina Quaranta del Grande Fratello Vip 2022

Cristina Quaranta è una delle concorrenti protagoniste del Grande Fratello Vip 2022 e, da casa, può contare sull’affetto e sul tifo della figlia Aurora De Stefani. Poco avvezza alla vita da spettacolo rispetto alla carriera della madre, della ragazza abbiamo a disposizione poche informazioni e curiosità, essendo piuttosto riservata. Sappiamo che è nata nel 2002 e che è l’unico frutto dell’amore tra l’ex volto di Non è la Rai e l’imprenditore Matteo De Stefani. La coppia ha successivamente divorziato poco tempo dopo la nascita della figlia.

Aurora De Stefani è lontana dal mondo dello spettacolo e dalle luci dei riflettori. Al contrario di mamma Cristina, che ora, dopo un lungo periodo di pausa dopo gli anni d’oro in cui era regina in tv, fra Non è la Rai e Striscia la Notizia in qualità di velina, è ora tornata protagonista sul piccolo schermo al Grande Fratello Vip 2022. Su Instagram non è possibile avere informazioni più precise sulla figlia e non vi sono sue foto: probabilmente è poco attiva, a differenza invece della showgirl e conduttrice, che vanta un profilo ricco di scatti.

Cristina Quaranta: il divorzio poco dopo la nascita della figlia Aurora De Stefani

Del rapporto tra Cristina Quaranta e la figlia Aurora De Stefani abbiamo poche informazioni. L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2022 e l’ex marito Matteo De Stefani hanno divorziato poco dopo la nascita della figlia e, dopo quel momento, la Quaranta ha vissuto un periodo di depressione. Nonostante la delusione d’amore, l’inquilina di Cinecittà è tornata a credere nell’amore e ha sempre spiegato come solitamente viva l’amore nella sua quotidianità.

“Mi è sempre piaciuto fare la geisha del mio uomo. Avere dei figli e occuparmi della mia famiglia. Mi sono sempre sentita mamma. Non sono mai stata una di quelle donne che devono affermarsi a tutti i costi, lavorando per la propria indipendenza economica. Se il rapporto va bene è giusto che l’uomo si occupi della donna e che lei abbia dei ruoli come quello di occuparsi della sua famiglia” aveva rivelato in una rara intervista rilasciata a Eva 3000.

