Aurora e Giordano, lite a Uomini e donne?/ Lui esce con un’altra e…

Ed eccoci qui pronti per una nuova puntata di Uomini e donne in cui sentiremo ancora parlare di Aurora. La bella dama bionda, new entry di questa edizione ormai agli sgoccioli continua a mietere vittime e questa volta sembra proprio che la prossima sia Giordano. Già nei giorni scorsi i due hanno presto posto al centro dello studio per raccontare un po’ della loro conoscenza ma con una battuta d’arresto visto che la bella dama si è tirata indietro quando è arrivato il momento di andare a casa sua per cucinare forse per paura di quello che sarebbe successo dopo, a detta di Tina Cipollari. Uomini e donne quindi riparte da qui con loro ancora al centro ma non senza scossoni visto che Giordano alla fine è uscito con un’altra e oggi ne parlerà al centro dello studio.

AURORA E GIORDANO, E’ LITE A UOMINI E DONNE?

La cosa che farà discutere non è tanto l’uscita quanto le parole di Giordano che oggi a Uomini e donne confermerà: “Quando sono uscita con Aurora ero un po’ preso perché il giorno dopo avrei visto lei, non lo metto in dubbio e non lo nego”. Inutile dire che Aurora rimarrà senza parole e guarderà con gli occhi spalancati Tina e Gianni soprattutto quest’ultimo che spesso la prende di mira per accusarla di nascondere qualcosa. Come se questo non bastasse, anche Roberta di Padua ha preso di mira Aurora puntandole contro il dito, forse lei è la dama con la quale è uscito Giordano nei giorni scorsi? Al discorso si unisce anche Marco che sembra interessato alle evoluzioni romantiche dei protagonisti…



