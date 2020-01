Aurora e Valentina, lite trash a Uomini e Donne/ “Sei volgare e rifatta”, “Invidiosa”

Lite trash nello studio di Canale 5. La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un commento al veleno di Aurora su Gemma Galgani che scatena la forte reazione di Valentina Autiero. “La differenza tra me e te sai qual è? Che io ho ancora scelta, tu no” è la frase incriminata di Aurora, con chiaro riferimento agli uomini. Parole che vengono intese come cattive da Gianni Sperti ma soprattutto da Valentina che esordisce dichiarando che “Guarda che Gemma 20 anni fa te dava na pizza!” Tra Aurora e Gemma ci sono infatti più di 20 anni di differenza (lei 47, la Galgani 70) e Valentina tiene a sottolineare che, a livello fisico, questa grande lontananza non si nota.

Lite tra Aurora e Valentina a Uomini e Donne: volano stracci!

Aurora non prende al meglio la critica di Valentina e questo dà il via ad uno scontro molto acceso tra le due dame a Uomini e Donne. “Almeno io non mi faccio le punturine, tu hai queste labbra a canotto! Poi sei volgare” sbotta Aurora, ma Valentina replica “Ma tu stai fuori! Comunque l’invidia è brutta” e continua “Volgare lo dici a qualcun altro e non a me!”. Aurora continua “Io non dico mai le parolacce, una donne che le dice è volgare”, e Valentina “Io dico le parolacce ma tu fai la santarellina e poi fai i fatti. Preferisco essere volgare e non fare i fatti – e ancora – Stai zitta bella!”. La Autiero conclude con l’ultimo affondo: “Comunque visto che sottolineai questa tua giovinezza, ci sono qui Barbara (De Santi) e Anna (Tedesco) che sono più grandi di te e tu sembri la nonna!”

