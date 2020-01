GEMMA GALGANI/ Aurora punge: “Tu non hai scelta io si!” (Uomini e Donne)

Parte col consueto filmato post puntata di Gemma Galgani la nuova puntata di Uomini e Donne. La dama dichiara il suo sconforto”: La cosa che mi dispiace di più è che mi abbia tolto lo’entusiasmo e non la ricostruisci in un attimo. Tina è stata di una cattiveria inaudita, lei è un’opinionista ma dovrebbe avere anche apprezzare delle cose. L’unica cosa che voglio è trovare il mio entusiasmo, è una parte fondamentale per me. Questi anni sono preziosi, non si sprecano così.” Gemma punge anche Aurora che in studio risponde a tono: “Lo sai qual è la differenza tra me e te? È che io posso ancora scegliere, tu no!” Una frase da tutti intesa come molto cattiva e che scatena le critiche di molte dame. La Galgani le ha della “sleale”: “Non riesco neppure a parlare con una persona come te!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Gemma Galgani, dopo Juan Luis riparte da Marcello

Nuova settimana di Uomini e Donne, nuova puntata tutta dedicata a Gemma Galgani. Si inizia infatti con il trono Over e con l’ingresso in studio della dama che arriva dopo una grande delusione. Ricordiamo infatti che la storia con Juan Luis, di cui Gemma si era detta innamorata, è finita. La scorsa settimana i due si sono detti definitivamente addio proprio per volere della dama, che si è dichiarata stanca dei suoi comportamenti oltre che convinta che con lei, per tutte queste settimane, lui abbia finto. Juan Luis è andato via praticamente su richiesta di tutti: nessuno ha infatti creduto alla sua versione dei fatti, ritenendo la sua soltanto voglia di visibilità. Oggi il cavaliere non è infatti in studio ma Gemma riparte con la conoscenza di due nuovi cavalieri.

Gemma Galgani, nuova delusione amorosa a Uomini e Donne?

Gemma Galgani è ancora provata per la rottura con Juan Luis ma va avanti conoscendo due nuovi cavalieri. Uno di questi è Marcello, un nuovo e affascinante signore che, tuttavia, non è interessato soltanto alla Galgani. In studio si viene infatti a sapere che il cavaliere ha lasciato il numero ad altre due dame e, guarda caso, proprio due ex rivali di Gemma: Anna Tedesco e Antonella. In particolare la prima si dice entusiasta di questa conoscenza, dichiarando di sentire Marcello molto affine a lei. Parole, queste, che lasciano la Galgani scossa, soprattutto perché preoccupata di vivere l’ennesima delusione amorosa a pochi giorni da quella appena affrontata con Juan Luis. Le cose si mettono dunque nuovamente male per la dama.



