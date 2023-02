Aurora, figlia Eros Ramazzotti/ Sanremo 2023, la “tinta della discordia” e gli haters…

Aurora, la figlia di Eros Ramazzotti tifa Ultimo al Festival di Sanremo in vista dell’esibizione insieme al padre

Aurora, figlia di Eros Ramazzotti, scalpita in vista del nuovo appuntamento con il Festival di Sanremo 2023, dove il padre si esibirà assieme ad Ultimo nella serata duetti. Un’esibizione molto attesa, che ha scaldato la fantasia dei fan non appena i due artisti hanno comunicato la collaborazione per la kermesse, nelle scorse settimane. “Non vedo l’ora di sentirvi cantare insieme”, il coro dei social, a cui ha fatto eco Aurora Ramazzotti, che naturalmente ha già scelto per chi tifare in quest’edizione del Festival. “Che belli che siete”, il commento della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, pronta a sostenere il padre e quindi Ultimo, in cerca di un piazzamento importante a questa settantatreesima edizione della kermesse.

Un bel modo di ingannare l’attesa per Aurora Ramazzotti, in questo periodo alle prese con il pancione e la gravidanza. La ventiseienne ha ormai superato il settimo mese e, qualche giorno fa, è rimasta sbigottita quando ha scovato il suo primo capello bianco. Così la ragazza ha deciso di rimediare con una bella tinta coprente, in barba agli haters pronti ad esprimere giudizi trancianti e spietati.

“Sì, esistono colori naturali che si possono fare anche in gravidanza, sono molto più leggeri e durano meno però fanno il loro lavoro”, ha detto Aurora Ramazzotti a proposito della sua iniziativa, considerando che molti haters l’avrebbero attaccata a prescindere. La compagna di Goffredo Cerza, ad ogni modo, va avanti per la sua strada, noncurante delle critiche. Ci mancherebbe che agisse diversamente, considerando che è una persona adulta, ma soprattutto una mamma che non vuole rinunciare alla sua femminilità. “Io bionda? Non accadrà mai”, ha detto con un velo di ironia la mitica Auri, presentandosi in un secondo momento ai suoi fan con una folta chioma bionda. Si trattava, ovviamente, di una sorta di scherzetto agli utenti: infatti la figlia del cantante e della conduttrice italo-svizzera indossava una semplice parrucca. Adesso però, anche per lei è arrivato il momento di pensare al Festival di Sanremo: papà Eros, ma soprattutto Ultimo, hanno bisogno del suo supporto.

