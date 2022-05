Aurora Leone e Fru, Gli Sciacalli di Pechino Express 2022/ Il pubblico li ama, vinceranno?

Nel momento in cui hanno accettato di partecipare a Pechino Express 2022, Aurora Leone e Fru, alias “Gli Sciacalli“, avevano dalla loro una sintonia costruita in anni di collaborazione lavorativa con i The Jackal, grazie alla quale non possono considerarsi solo colleghi ma anche amici. E questo, settimana dopo settimana, si è rivelato un punto di forza rispetto alle altre coppie: i due conoscono infatti al meglio i difetti dell’altro, oltre a sapersi supportare anche nei momenti più difficili che possono capitare in un’esperienza come questa.

La coppia ha inoltre dalla sua la sfrontatezza tipica delle gioventù, che si è rivelata ideale nel momento in cui dovevano approcciarsi con persone sconosciute. Chiedere un passaggio o ospitalità è stato per loro davvero un gioco da ragazzi.

Pensare che Aurora Leone e Fru, alias “Gli Sciacalli”, possano vincere Pechino Express 2022 non è poi così improbabile. Tra i loro punti di forza c’è stata la volontà di affrontare questa esperienza con spensieratezza, in modo tale da non abbattersi anche quando sembrava difficile poter proseguire il cammino e la fatica si faceva sentire.

Emblematico è quanto accaduto nel momento in cui si sono ritrovati sotto la pioggia in cerca di un posto dove poter alloggiare la notte. A quel punto, infatti, è venuta fuori l’ironia tipica della ragazza con una frase che in pochi hanno dimenticato: “Non vedevo così tanti ragazzi insieme dalla mia prima volta“. A differenza di alcuni avversari non hanno mai smesso di essere leali: insomma, andare avanti nel reality va bene, ma non a discapito degli altri concorrenti. Una loro vittoria sarebbe quindi accolta in modo favorevole da diversi telespettatori del reality.

