Chi è Aurora Nardozzi, ex fidanzata di Marco Masini/ Quando fu vittima di rapina e tentato stupro…

Aurora Nardozzi, l’esperienza televisiva e la storia con Marco Masini

Aurora Nardozzi è la storica ex fifdanzata del cantautore Marco Masini e il suo volto era noto all’interno del grande schermo di canale 5. Nata a Torino nel 1985, aveva partecipato a uno dei più grandi programmi della televisione italiana: Uomini e Donne di Maria De Fippi. A quel tempo, precisamente nel 2008, Aurora era giovanissima, desiderava innamorarsi e aveva gli occhi di una ragazza dolce e sognatrice. Dopo l’esperienza sotto i riflettori come corteggiatrice di Jack Vanore, Aurora ha conosciuto ad una cena tra amici in comune, il cantautore Marco Masini, tra i due nonostante la grande differenza d’età (21 anni), si era creato del tenero e nel 2011 i due sono usciti allo scoperto.

Da quel momento Aurora è stata a lungo al centro del mondo del gossip, almeno fin quando i due non hanno cominciato ad avere continue crisi di coppia. Il primo momento difficile è arrivato quando Marco e Aurora sono andati a convivere, a quel punto la grande differenza di età ha iniziato a farsi sentire, tra i due c’era un divario, idee diverse sul futuro, caratteri in disaccordo e pareri contrastanti, che sono bastati per porre fine alla relazione.

Aurora Nardozzi la rapina, il tentato stupro e la convivenza che segnò la fine della sua relazione

La scelta della convivenza per Aurora Nardozzi e il cantante Marco Masini era stata in un certo senso forzata da una serie di tragici eventi. Poco prima di prendere quella decisione, Aurora aveva subito una rapina e un tentato stupro e lo shock è stato talmente grande che i due innamorati avevano deciso di avvicinarsi ancora di più convivendo a Firenze. Come riporta gossip fanpage, secondo il resoconto ufficiale rilasciato alle forze dell’ordine: “Aurora stava tornando a casa dopo essere uscita dal parrucchiere, quando è stata colta da un malore dovuto molto probabilmente a un insolazione. La fidanzata di Masini si trovava sul lungarno con lo scooter e ha deciso di fermarsi per riprendersi. Questi pochi attimi le sono stati quasi fatali. Due uomini che parlavano con un accento dell’Est l’hanno prima derubata (strappandole la borsa) e poi hanno tentato di trascinarla via, lontana da occhi indiscreti”.

La convivenza dovuta anche a un istinto di protezione di Marco Masini nei confronti dell’ex fidanzata è stata fatale per la loro storia d’amore, Aurora era troppo giovane per assecondare i sogni del cantautore, tra cui quello della paternità, ma nonostante tutto i due hanno continuato a volersi bene come “amici“.











